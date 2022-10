Le sexy-influencer mostrano il seno davanti alla Venere di Botticelli. Non sembra esserci pace per i dipinti più celebri dei musei europei. Dopo l’imbrattamento a fini “ecologici” dei dipinti di Van Gogh, dall’Italia, e precisamente dalla Galleria degli Uffizi di Firenze, è sbucato lo scandalo “seni procaci”. Sono state le due influencer Eva Menta e Alexis Mucci, ad immolarsi in una nuova moda possibile per far parlare (inutilmente) di sé. Le due ragazze hanno testimoniato con diverse fotografie il loro tour culturale agli Uffizi, ma in un paio di questi scatti ecco sbucare, in un vedo non vedo ma molto vedo, i capezzoli, mentre alle loro spalle si staglia nientemeno che il capolavoro del Botticelli (con la Venere pudica che con la mano destra i senti se li copre). La Menta e la Mucci sono piuttosto attive su diversi social come Instagram e TikTok. Sei milioni di follower una e quasi 4 l’altra su Instagram dove il tenore monotematico delle foto è sempre identico: sedere e seni, sedere e seni, sedere e seni. Un loop di procacità felliniana, aiutato ovviamente dal chirurgo plastico e dall’uso, siamo ironici, di ottimo elio. Menta e Mucci possiedono anche una pagina su Onlyfans dove a pagamento offrono ulteriori scoperte e attenzioni verso i loro numerosi fan. I due scatti hanno appena fatto in tempo a finire nel gorgo infernale social che sotto segnalazione degli Uffizi, Instagram ha provveduto a toglierle. “Le immagini sono state subito segnalate, e il museo si è immediatamente attivato a richiedere la rimozione delle immagini non autorizzate ad Instagram – spiegano dagli Uffizi – Evidentemente le due persone sono entrate al museo con le giacche chiuse, e si sono guardate bene, poi aprendole, di rimanere fuori la visuale dei custodi: altrimenti sarebbero state accompagnate fuori dal museo, come è avvenuto negli altri analoghi casi (rari) avvenuti negli ultimo anni”. Online si parla di danno d’immagine per il celebre museo italiano, a partire dal capogruppo Fdi a Firenze, Alessandro Draghi, il primo a segnalare online l’accaduto.