“Croccante, ingredienti di grande qualità, la base è precotta. È una cosa molto comune, non è necessariamente un male. Ora vi mostro quanto ho speso”. Il pizzaiolo e imprenditore napoletano Errico Porzio, come promesso ai clienti, ha provato la margherita di Carlo Cracco, in Duomo a Milano, e ha fatto una recensione. “Due margherite e una bottiglia d’acqua sono costate 51 euro – dice nel video – beh, siamo a Milano, da Cracco, ci può stare”.