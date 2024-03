“Avere la luna storta”. Un modo di dire che però, a guardare cosa pensano di questi chiari di luna (scusate, la smettiamo) le Moonsisters, esperte di astrologia e lifestyle, ha qualcosa di “reale”. Intanto, si parla della Luna Piena del Lombrico, che si celebra il 25 marzo 2024. Questo fenomeno lunare si inserisce in un contesto di intense turbolenze, attribuite a un’attività geomagnetica amplificata, spiega Jetteke van Lexmond, cofondatrice della piattaforma Moonsisters. Secondo lei, come riporta Vogue, si tratta di “tempi incredibilmente agitati” che possono manifestarsi attraverso “disturbi fisici, cambiamenti emotivi e tensioni nelle relazioni interpersonali”.

Questo periodo, definito dalle esperte come “tempo agitato”, ha avuto inizio con l’equinozio di primavera del 20 marzo 2024. Una ‘turbolenza’ che può manifestarsi attraverso “disturbi fisici, cambiamenti emotivi e tensioni nelle relazioni interpersonali”. Questa fase, avviata con il Plenilunio nel segno della Vergine il 24 febbraio 2024, è vista come un processo di purificazione che coinvolge non solo l’interiorità individuale ma anche gli aspetti relazionali e sociali.

Le energie cosmiche in aumento culmineranno nella Luna Piena del 25 marzo, che coinciderà con un’eclissi lunare parziale, mentre il Sole sarà in Ariete. Questa combinazione promette di portare una carica energetica intensa, suscitando emozioni contrastanti. Secondo Jetteke, “alcuni potrebbero sentirsi sopraffatti dalla rabbia, dall’impotenza e dalla frustrazione, mentre altri potrebbero sperimentare un senso di sollievo e chiarezza, specialmente se hanno lavorato su se stessi e hanno permesso di lasciare andare ciò che non serve più“.

Un aspetto interessante di questa Luna Piena è il suo nome popolare, “Luna del Lombrico” o “Luna del Verme”, che richiama l’inizio della primavera e il risveglio della natura. Con il riscaldarsi del terreno, i lombrichi emergono dal suolo, segnando l’inizio del periodo di fertilità. Secondo le Moonsisters, questo fenomeno è un richiamo alla crescita e al rinnovamento che accompagna il ritorno della primavera.