Ivan Orfei è stato aggredito da una tigre nel corso dello spettacolo circense tenutosi il 29 dicembre in Salento. Il domatore, membro della celeberrima famiglia simbolo del circo italiano, è stato vittima di un’aggressione da parte di una delle due tigri con cui si stava esibendo a Surbo, in provincia di Lecce. Il felino si è avventato su Orfei causandogli gravi ferite che hanno richiesto un tempestivo trasporto in ospedale. Il tutto sotto gli occhi delle tante famiglie che erano accorse per godersi una serata di divertimento, che invece ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

L’INCIDENTE AL CIRCO – Teatro dell’incidente è stato il tendone del circo “Amedeo Orfei” che in questi giorni ha fatto sosta a Surbo, nel leccese, per diversi spettacoli quotidiani. Durante l’ultimo spettacolo di giovedì 29 dicembre, però, qualcosa è andato storto. Come si evince da video che circolano in rete, Ivan Orfei era impegnato in alcuni numeri con due tigri con le quali è solito esibirsi, ma questa volta non è filato tutto liscio. Stando alle ricostruzioni la tigre che ha aggredito il domatore pare fosse già piuttosto nervosa e non eseguisse i comandi impartiti. Mentre Orfei era intento a “giocare” con l’altro esemplare, la tigre in questione si è aggirata per la gabbia con fare apparentemente innocuo, ma all’improvviso ha colto il domatore da dietro e lo ha aggredito azzannandolo a una gamba. Grande paura sotto il tendone per tutti i presenti: lo spettacolo è stato immediatamente interrotto e l’intervento degli addetti ha permesso l’allontanamento della tigre prima che la situazione degenerasse oltremodo.

LE CONDIZIONI DI IVAN ORFEI – Ma come sta ora Ivan Orfei? Il domatore ha riportato un profondo squarcio alla gamba. Inoltre, cadendo, si è ferito anche il collo. A prendersi cura di lui per primi sono stati gli operatori del 118 chiamati sul posto, che lo hanno portato con codice di massima urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le ferite di Orfei sarebbero piuttosto importanti ma l’uomo risulterebbe cosciente e non in pericolo di vita. Sull’accaduto ora saranno le indagini a fare ulteriore chiarezza.