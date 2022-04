“Mi definisco onnivoro, egocentrico e narcisista. Da un anno vado dalla psicologa, perché è ovvio che questo disturbo della personalità narcisista crea problematiche”. A rivelarlo è Francesco Facchinetti che, in un’intervista a Luca Casadei per il suo podcast ‘One More Time‘, ha ripercorso la sua vita, rivelando di soffrire di un disturbo della personalità narcisista che lo spinge ad avere un rapporto distorto con il successo e – di conseguenza – con il denaro. Tutto è iniziato da giovanissimo, quando lavorava anche 18 ore al giorno per affermarsi: “Non penso di aver risolto il rapporto conflittuale col denaro. Fin da piccolo – ha confidato Facchinetti – volevo una sorta di riscatto sociale, conquistare cose. Negli ultimi 10 anni ho lavorato molte ore al giorno per comprarmi un quadro di Andy Warhol. Ogni giorno mi chiedevo: ‘Perché ti alzi?’, ‘Per comprare un quadro di Andy Warhol’, mi rispondevo. Ogni tanto mia madre mi chiede: ‘Perché giri con una Rolls Royce da 3-400mila euro?’ e io dico: ‘Lavoro tutto il giorno, se non avessi una Rolls non uscirei di casa. Perché devo avere attorno a me cose che mi rendono la giornata piacevole’. Sono cose materiali? Sì. È destabilizzante raccontarlo? Sì, ma mi rasserenano. Non significa che se metto il mio sedere su una Panda muoio. Ma significa che se devo andare oltre il limite devo essere appagato”, ha concluso.