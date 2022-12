Voci che smentiscono voci che rincorrono voci. I fatti: nel pomeriggio del 27 dicembre, l’Adnkronos mette Silvia Toffanin tra i probabili nomi delle co-conduttrici di Sanremo. Ora, a chi conosce i meccanismi televisivi la cosa avrebbe dovuto destare un minimo stupore. Perché se è vero che il palco dell’Ariston è prestigioso e tanto è il piacere di far parte di un così bello show e vero anche che i due nomi scelti sono molto distanti da Silvia Toffanin. Ferragni, imprenditrice digitale, amata, sicuramente capace, non fa la conduttrice di mestiere. Fagnani, giornalista cult con programma cult, potrà beneficiare di quel palcoscenico che le permetterà di arrivare ad un ampio pubblico. Dunque, perché chi invece conduce da oltre 20 anni e guida un programma bisettimanale (punta di diamante della concorrenza) dovrebbe inserirsi in corsa, invece di concentrarsi su ciò che fa? Lecito dire di no.

Andiamo avanti. Esce un comunicato di “fonti Mediaset” (Toffanin non ha detto una parola sulla questione) a smentire la partecipazione: “In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche“. Sui social qualcuno definisce “snob” la conduttrice di Verissimo ma declinare si può e si deve quando si crede che un certo ruolo non sia nelle proprie corde.

Poche ore dopo, TvBlog fa sapere che Toffanin non sarebbe mai stata contattata: “Va detto però che secondo quanto apprendiamo da fonti vicine al Festival di Sanremo, quest’anno la signora Toffanin non sarebbe stata proprio chiamata a ricoprire quel ruolo, incarico che invece le era stato offerto nell’edizione del 2020 del Festival di Sanremo, quella pre-Covid”. La chiosa del pezzo del sito di tv suggerisce che dire di no a Sanremo proprio non s’ha da fare: “Il Festival di Sanremo è sicuramente la Champions (o anche qualcosa di più) per un personaggio che lavora in tv, è il programma più visto e più importante dell’anno, lo ha condotto la maggior parte dei campioni della nostra televisione, quasi un punto di arrivo, certamente il punto di partenza per tanti giovani che hanno l’onore di parteciparvi…”. Pochi minuti dopo, Fanpage conferma, sempre attraverso fonti Mediaset, che “Silvia Toffanin è stata contattata per la prima volta nel 2020 e ha rifiutato. È stata ricontattata quest’anno per prendere parte all’edizione 2023 e ha rifiutato ancora perché molto presa da Verissimo che va in onda due volte a settimana”. Voci, dicevamo. Certo se Toffanin è stata davvero contattata due volte, 2020 e 2023, e ha detto no, smentirlo a suon di voci non è proprio mossa di stile.