C’è un tempo per ogni cosa. A quanto pare anche per il Grande Fratello Vip. Le porte della casa più spiate d’Italia, infatti, sarebbero chiuse per partecipanti di una certa età. È il caso di Sandra Milo, che avrebbe dovuto prendere parte alla settima edizione del reality show attualmente in onda su Canale 5. Le cose, però, non sono andate a buon fine. All’ultimo minuto sembra sia saltato tutto. A parlarne è stata la diretta interessata in un’intervista concessa a Tag 24 by Unicusano.

PERCHÈ SANDRA MILO NON È AL GFVIP – Sandra Milo ha spiegato di aver accettato la proposta del conduttore Alfonso Signorini, che quindi la voleva fortemente nel cast. A impedire che il progetto andasse in porto sarebbe stata l’età dell’attrice, che il prossimo 11 marzo compirà 90 anni. “Il GF Vip volevo farlo e avevo detto di sì ad Alfonso Signorini, ma l’assicurazione non mi copriva perché sono troppo vecchia”, sono le parole della musa di Federico Fellini. Malgrado l’età avanzata Sandra Milo si dimostra ancora molto energica e vispa, eppure è destinata a rimanere fuori dalla porta rossa di Cinecittà. È vero, il cast del Grande Fratello Vip ospita personaggi non più di primo pelo, ma nessuno arriva ai 90 anni. Quest’anno ci sono Wilma Goich, che ha 77 anni, e Attilio Romita, che ne ha 69. In passato hanno varcato la soglia della casa anche Katia Ricciarelli (76 anni), Barbara Alberti (79) ed Eleonora Giorgi (69). Qualche anno fa, era il 2010, Sandra Milo ha preso parte a L’isola dei famosi, quando ancora andava in onda su Rai2 con la conduzione di Simona Ventura. L’esperienza dell’attrice in Honduras si rivelò decisamente fortunata: Milo era arrivata fino in semifinale e aveva dichiarato di essersi molto divertita. Non solo: era stata l’occasione per scoprire nuovi lati di se stessa e capire i propri limiti.

IL PRESENTE DI SANDRA MILO IN TV – Ad ogni modo, Sandra Milo non è certo un volto che in tv non si vede più ancora oggi. Proprio quest’anno è stata protagonista, insieme a Mara Maionchi e Orietta Berti, dello spassoso docu-reality di Sky Quelle brave ragazze. Un viaggio le cui mete sono state scoperte dal trio di volta in volta, e che le ha portate a scoprire tradizioni, usi e costumi della Spagna. E chissà che per Sandra Milo le porte della casa del Grande Fratello Vip non possano aprirsi in futuro se non come concorrente, almeno come ospite per qualche giorno. Di certo avrebbe molti aneddoti da raccontare ai “vipponi”.