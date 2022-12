Nella puntata del 21 ottobre di “Oggi è un altro giorno“, programma pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone, Memo Remigi aveva palpato il fondoschiena a Jessica Morlacchi. Episodio che aveva suscitato polemiche e la reazione immediata della Rai con l’esclusione del cantante dalla trasmissione, più in generale da tutti i programmi del servizio pubblico.

Nello speciale realizzato da Alberto Angela “Stanotte a Milano“, in onda la sera di Natale, ha trovato spazio il brano “Innamorati a Milano“, una delle canzoni più celebri di Remigi. A cantarla per l’occasione non l’interprete 84enne ma Malika Ayane. Davanti allo schermo 3,5 milioni di telespettatori, tra questi anche lo stesso Remigi che ha rilanciato le immagini dell’esibizione sui social: “Che bello ascoltare la mia canzone il giorno di Natale!”, ha scritto in un tweet.

Evitando toni polemici ma sui social, come sempre, la decisione ha suscitato commenti di apprezzamento ma anche critici. Tra chi ha sottolineato l’incoerenza della Rai che prima lo ha escluso per poi omaggiarlo mentre altri hanno criticato la scelta di affidare l’esibizione non all’artista originale. “Negare a Memo Remigi la possibilità di cantare la SUA ‘Innamorati a Milano’ è una vergogna pari a quella della cancellazione del nome di Brizzi sulle locandine dei suoi film, cinque anni fa”, commenta un utente.

“Quando a Stanotte a Milano è passata la canzone Innamorati a Milano ho pensato a Memo Remigi punito eccessivamente dal politicamente corretto. Daje Memo”, “Un artista come Memo Remigi non si può buttare in un cestino cara la mia banda di menelicchi”, hanno scritto altri utenti. Remigi nelle scorse settimane era apparso su La7 nel talk show “Non è l’Arena” di Massimo Giletti, non ha ancora fatto ritorno nel cast di “Propaganda Live”.

Che bello ascoltare la mia canzone il giorno di Natale!



