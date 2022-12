Viva Rai2, il nuovo programma di Fiorello in onda su Rai 2 alle 7.15 del mattino sta riscontrando, giorno dopo giorno, un grande successo di pubblico e di critica, non solo per la grande varietà degli artisti che vi partecipano, ma anche per il talento dell’artista siciliano che, ancora una volta, dimostra di essere un vero fuoriclasse. Non tutto, però, va per il verso giusto. Alcuni residenti della zona in cui va in onda in diretta la trasmissione non hanno apprezzato per niente la decisione della Rai di trasmettere il tutto per strada, dentro un grande box di plexiglass. Così, c’è chi si mette la sveglia per potersi gustare dal vivo la trasmissione sotto casa e chi, invece, ha aperto una discussione social sul gran chiasso che genera il programma del Rosario nazionale. Tra i tanti post si legge: “Dalle 6.30 della mattina non si dorme più in via Asiago e via Montello (siamo nel quartiere Vittoria, non lontano da Prati), per il caos creato dalla trasmissione di Fiorello. Gli abitanti sono inferociti ed hanno ragione. Non si capisce infatti perché la Rai, che ha tanti centri di produzione televisivi, si permetta di chiudere una via e togliere il sonno a chi ci abita”.

E poi ancora: “Fa troppo casino alle 6.30 di mattina”, ha scritto un utente riferendosi ai preparativi del programma che cominciano all’alba. “Fiorello vai a fare casino da un’altra parte”, scrive un altro. Nel dibattito, naturalmente, c’è anche chi si dissocia: “Alle 6.30 c’è tanta gente che si sveglia ogni mattina per andare a lavorare, spesso dalla parte opposta di Roma. Potrei capire una protesta del genere se si trattasse di una trasmissione che va in onda da mezzanotte in poi. Ma svegliarsi di buon ora non ha mai fatto male a nessuno”. Ma c’è anche chi ama Fiorello e non smette mai di dimostrarlo: “Evviva Fiorello, in una zona che prende vita alle nove di mattina, piena solo di uffici, ben venga la banda di Fiore” ed anche “Posso capire il disagio, non durerà molto e poi , un po’ di allegria unita alla musica e allo spettacolo, penso faccia bene. Fiorello ci fa iniziare la giornata in allegria. Ben venga, grazie Fiore e a tutti gli altri”.