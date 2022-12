Tra gli ospiti di Eleonora Daniele, a Storie Italiane, ieri 23 dicembre, anche Fabiola Sciabbarrasi, la vedova del noto cantautore Pino Daniele, scomparso il 4 gennaio del 2015. Nello studio di Rai Uno, Sciabbarrasi ha ricordato proprio quella notte drammatica: “L’ho saputo nel modo più traumatico perché mi ha chiamato Sofia (la figlia, ndr) dicendomi che non stava bene. Io in quel momento non ero a casa con loro, ho cercato di fare cose farneticanti, chiamare il suo medico che in quel momento non era a Roma. Era il 4 gennaio, infatti questi sono giorni che io vorrei passare ed arrivare direttamente al 7 gennaio, per mettere in uno scrigno quello che è accaduto”. E ancora la seconda moglie ha raccontato la preoccupazione di quelle ore: “La mia preoccupazione era arrivare in casa prima che i ragazzi sapessero che il papà si era addormentato. Io ero a Siena quella notte, ho percorso Siena-Roma alla velocità del suono e quando sono arrivata, il fatto che fossi tornata appena partita, la mia faccia, i miei occhi, tradivano quello che io non avrei voluto dire. In quell’istante ho capito quanto era importante il tempo, mi sono detta: ‘Ma com’è possibile?’“.

“Ho pensato subito ai figli, sai noi adulti pensiamo di essere più strutturati – ha continuato a raccontare Sciabbarrasi -. In particolare sento Francesco che rincorre la figura del papà, ascolta le sue canzoni, è stato dignitoso nel suo dolore così come lo siamo stati tutti”. Poi la conduttrice ha domandato: “C’è stata tanta rabbia da parte tua per quello che è accaduto, avresti voluto un altro epilogo? So quanto sia dolorosa questa pagina, rispondi se te la senti”. Pino Daniele soffriva di problemi cardiaci e quella notte fu colpito da un infarto mentre si trovava nella sua villa vicino ad Orbetello dove viveva con la compagna di allora Amanda Bonini. Poi venne trasportato all’Ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove morì dopo alcuni tentativi di rianimazione. Senza soffermarsi troppo sull’argomento, Fabiola ha detto: “Sì, c’è stata molta rabbia. Ma più dolore che rabbia, perché nel tempo ho capito che è importante perdonarsi, anche per il dolore che ci siamo fatti pensando a certe cose, le modalità di soccorso… però pensare a come sarebbe potuto andare non ha più senso. Sono cose ineluttabili. Mi piace cullarmi in quello che lui ha lasciato. Ci sono stati momenti in cui non avevo alcun punto di riferimento, in cui ti domandi perché. Pino era molto devoto di Padre Pio, tant’è che nostro figlio si chiama Francesco. Io ho una fede molto composta, per cui mi piace riservare una preghiera al di là di un luogo sacro, sicuramente lo ritrovo anche in quello. Ma non c’è bisogno di cercarlo, in ogni istante lui c’è. Io volutamente non ho parlato di certe cose, perché era come spegnere la sua luce, come sporcarla“.

LA VITA SENZA IL SUO PINO E IL RICORDO DEL PRIMO INCONTRO: “MASSIMO TROISI FU IL NOSTRO CUPIDO” – In seguito la presentatrice le ha chiesto se, una volta sola, abbia incontrato qualche difficoltà nel crescere i loro bimbi: “Mi domandavo sempre cosa avrebbe fatto Pino al mio posto, ero diventata mamma e papà – ha detto Fabiola -. Cercavo le risposte in quello che avevamo condiviso. Sono stata poco indulgente nei miei confronti, sempre con la percezione di non fare abbastanza. Poi ho lasciato andare, adesso non ho più quel rimpianto. Il dolore, come le gioie, dev’essere vissuto fino in fondo per capirlo”. “Francesco, che ora ha 17 anni, è diventato l’uomo di casa, tende a proteggerci. È stato il nostro Natale in anticipo, è nato il 21 dicembre. Però in qualche modo questo giorno negli anni è andato in dissolvenza, prima la scomparsa di Pino, poi di mio papà, poi di mia mamma. Tutte le figure di riferimento terrene se ne andavano via – ha continuato -. Io ho avuto il coraggio di non nascondere le lacrime, la mia fragilità. Nella mia vita ho imparato a lasciarmi andare, non è così scontato”. Un passo indietro, il ricordo di quel primo incontro, avvenuto quasi per fortuna: “Quando ci siamo conosciuti avevo 23 anni, eravamo a casa di Massimo Troisi, lui è stato il nostro cupido. Era amico di entrambi. Doveva essere una cena banale e invece mi ha cambiato la vita, è stato un riferimento indissolubile. Le cose importanti? Accadono per caso, per me è sempre stato così“.

Poi una riflessione sul valore del tempo: “Da quello che è accaduto ho imparato a rispettare il tempo perché è un dono che facciamo alla nostra vita e alla persona che amiamo. Quello che mi recrimino è che non abbiamo avuto il tempo, in quei 12 mesi in cui non siamo stati così vicini, di dirci scusa per i malintesi. Di dirci ‘mi manchi’, ‘ti amo’. Spesso siamo abituati a dire lo facciamo domani, invece il tempo a volte non c’è più. A volte è troppo tardi. A volte le contraddizioni della vita e i rancori ti creano una serie di inibizioni, si tratta del pudore dei sentimenti, anche della rabbia. Avevamo pensato che avremmo avuto modo di farlo (di chiarire, ndr), ma non è stato così. Volutamente non ho mai parlato di certe cose per non sporcare la sua immagine, si tratta di una casella che ho messo da parte”. “. “Sei una donna molto forte”, ha aggiunto la conduttrice Rai. Allora Sciabbarrasi ha concluso: “Grazie Eleonora per le tue parole. Resta l’amore. Quando c’è quello, il tempo è irrilevante”. Nella vita di Pino Daniele ci sono stati due matrimoni. Il primo è avvenuto con Dorina Giangrande, dalle quale ha avuto due figli: Alessandro e Cristina. Nel 1992, Pino Daniele conosce Fabiola Sciabbarasi, con la quale convolerà a nozze. Dal loro amore nascono Sara, Sofia e Francesco. Poi, negli ultimi anni di vita, Pino e Fabiola si allontanano. Lui intraprende una nuova relazione, con Amanda Bonini, il suo ultimo amore.