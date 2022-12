Questo accanimento contro alcuni membri del parlamento europeo è intollerabile! Cos’hanno fatto di male? Hanno detto che il Qatar è il posto migliore del mondo! È forse falso?

Parliamo di cultura? Ma lo sai che il Qatar è la nazione dotata del maggior numero di siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco? Noi ci vantiamo che c’abbiamo il Colosseo… Ma nel Qatar ce n’hanno 2! Uno tutto verde pisello e un altro rosa confetto!

Il complotto contro il Qatar parte da lontano. Basta vedere cosa si racconta del Qatar sui nostri libri di storia! Niente! Secondo il nostro ministero della scuola in Qatar negli ultimi 20 mila anni non è mai successo un cavolo! Che sfrontatezza!

Alambicco è una parola che deriva dal qatarese al ambic… e come mai noi italiani usiamo la parola alambicco? Perché prima che l’Islam vietasse di ubriacarsi il Qatar era il maggiore produttore di grappa di dattero. Quando ancora i romani non erano scesi dagli alberi loro già si caricavano delle sbronze epocali! E quando i veneziani sono arrivati in Qatar per comprare il prezioso pepe hanno imparato anche l’arte di tirar fuori l’alcol dalla frutta! e di lì in poi la storia europea ha preso una svolta epocale! Re, generali, vescovi e papi tutti ubriachi a fregarsi le mogli e le amanti, litigare e poi darsele di santa ragione!

Vogliamo parlare di democrazia? In Qatar la democrazia è quotidiana: ogni giorno c’è il voto telematico: puoi votare se alzarti dal letto o restare a poltrire! Puoi votare se tenerti la barba o solo i baffi!

Esiste un posto dove i diritti dei lavoratori sono rispettati maggiormente? Ovviamente no! L’operaio del Qatar prende 10 mila euro al mese come minimo! E viene costantemente massaggiato da esperti di Watzu mentre lavora! Il pranzo dei lavoratori è cucinato da Cracco, ogni giorno; e viene servito in cestini Louis Vuitton.

Le donne sono le regine di ogni famiglia… e ti credo! Perché sono le più belle del mondo. In Italia si favoleggia delle donne di Ancona che hanno il sedere più alto d’Europa. Le donne del Qatar hanno il sedere che gli parte appena sotto le ascelle.

Diritti civili? A bizzeffe! In Qatar l’omosessualità è sacra! E i disabili non hanno il reddito di cittadinanza, semplicemente per legge vincono la lotteria tutti i giorni.

Vogliamo parlare di cammelli? Vogliamo parlare di dromedari? In Qatar c’hanno i trimedari, cammelli con 3 gobbe e 6 zampe che corrono più veloci del cane dell’Eni! E la prova del fatto che il Qatar è una nazione onesta sta nel fatto che loro sono sono stati buttati fuori quasi subito dai mondiali. Se volevano si compravano tutte le partite, gli arbitri e i calciatori, e vincevano loro il mondiale!

Allora questa è la verità. Ma se uno lo dice al parlamento europeo… apriti cielo! E dimostratemi che i soldi i parlamentari europei incriminati li hanno presi prima di parlare bene del Qatar!

D i m o s t r a t e m e l o !

Il fatto è che quelli del Qatar sono persone gentili, che conoscono la riconoscenza. Non sono dei grezzi che vanno in giro a dire: “Se parli bene di me ti do una valigia di euro!”. Ma certo nessuna legge può vietare il fatto che se tu, spontaneamente, racconti la pura, sacrosanta verità su di loro, loro poi ti fanno un regalino… Un pensierino. È contro la legge? Ma dai!