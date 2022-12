Furto con scasso a casa De Niro. La news semplice semplice sta facendo il giro del mondo. Come riporta anche la Bbc, una donna è stata arrestata dopo essere stata sorpresa mentre cercava di rubare regali da sotto l’albero di Natale di Robert De Niro a New York City. La polizia aveva individuato la donna ben prima che entrasse nel seminterrato dell’edificio dell’Upper East Side dove abita De Niro. La ladra, infatti, era nota alle autorità a causa di numerosi precedenti arresti per furto con scasso. Come ha riportato l’Abc, sarebbe stato l’attore 79enne a scendere in piena notte in vestaglia al pianterreno della sua casa e a scoprire la ladra.

Negli stessi istanti anche la polizia, che aveva seguito la donna, è entrata nell’appartamento di De Niro catturando la presunta colpevole nel soggiorno mentre cercava di mettere i regali dall’albero nella sua borsa. Un portavoce dell’attore ha spiegato che De Niro sta bene il presunto furto è avvenuto in una casa in cui la star di Hollywood sta dimorando temporaneamente. Un portavoce della polizia ha detto invece che le accuse contro la donna sono pendenti e le indagini sono in corso. Il due volte premio Oscar, tra l’altro, è nato e cresciuto proprio a Manhattan.