Chi è Juan Carrito? L’orso marsicano più famoso d’Italia. Di lui si parla da tempo anche perché ha fatto diverse apparizioni in mezzo agli umani. Per esempio a Roccaraso, in pasticceria. Lo scorso luglio “il nostro” ha rischiato grosso quando un’orsa di otto anni senza radiocollare, Bambina, ha cercato di buttarlo giù a un dirupo. Juan Carrito se l’è cavata e ora che il Natale si avvicina eccolo ricomparire. Dove? Davanti al ristorante del famoso chef Niko Romito, a Castel di Sangro in provincia dell’Aquila. “È passato Juan Carrito per un salutino. Chiedeva per un Panettone. È andato spedito verso le cucine. La natura che abbiamo qui intorno è viva. Siamo circondati dal parco nazionale, bellezza vera”, si legge su Instagram. I commenti sono tantissimi: “Buongustaio”, “Grande Juan Carrito che sceglie ristoranti stellati”, “Gli orsi passano per un saluto, che meraviglia”. Naturalmente bisogna fare molta attenzione quando l’orso si avvicina ai centri abitati e per questo è costantemente monitorato. Al momento però non ha dato fastidio a nessuno: che abbia voglia di passare il Natale in compagnia?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Niko Romito (@nikoromito)