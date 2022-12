Sabato scorso al Grande Fratello Vip è andato in scena un siparietto sulla borsa di Sonia Bruganelli. Uno potrebbe chiedersi, perché un siparietto su una borsa? Si tratta di una mini bag di Hermes da 40 mila euro (secondo i pezzi trovati in rete) che, come sottolineato da Alfonso Signorini, “sembra la borsetta delle bambole e va attesa a lungo: servono due anni di lista d’attesa per averla”. A un certo punto il conduttore ha chiesto alla regia: “Scusate, non so se Pollacci può riprendere questo oscuro oggetto del desiderio…“. Ed eccola lì, la borsa costosissima. Bruganelli ha spiegato: “Ho fatto una sorta di gioco con mio marito. Gli ho detto che era per le bambine e pensava che fosse un giocattolo. Non si è più ripreso”. Com’è noto l’opinionista del Grande Fratello Vip è grande fan di abiti e accessori lussuosi che sfoggia spesso sui social, in barba ai tanti commentatori che la criticano. Stasera 19 settembre ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip: salta l’appuntamento del sabato sera. Dopo due puntate con share non soddisfacente, la Rete avrà capito che il Grande Fratello è bene (?) lasciarlo alla programmazione settimanale.