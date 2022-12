Non è trascorsa neanche una settimana da quando Leila Kaouissi, la ragazza che racconta su TikTok la propria battaglia contro i DCA (disturbi del comportamento alimentare), aveva annunciato di lasciare i social: “Mi avete distrutta, io continuerò a lottare”, aveva affermato in un video che attualmente conta 1 milione di visualizzazioni. Adesso ha cambiato idea. Giusto? Sbagliato? Chi siamo noi per dirlo? A spiegare tutto, sempre su TikTok, ci ha pensato Leila stessa attraverso alcuni filmati e alcuni video in diretta con i numerosi fan (non appena si collega, migliaia di persone cominciano ad interagire con lei). “Ciao cuoricini e cuoricine, come state? Io sto bene, so che avevo promesso di staccarmi dai social però mi sembra giusto aggiornarvi su come stanno andando questi giorni“, ha esordito lei. Poi ha aggiunto: “Sono ricoverata in psichiatria, mi sto facendo aiutare in attesa di trovare un’altra struttura. Sì, purtroppo ho perso un’occasione grandissima però stavolta non voglio più perderla, sono stata una sciocca (ha rifiutato di recente un ricovero, ndr). So che ora direte che vi siete stancati di me però sappiate che, per chi soffre di disturbi alimentari, non è facile. Mi volevo scusare perché magari voi avete sempre cercato di starmi accanto, di farmi aprire gli occhi. Mi scuso tantissimo, io veramente non voglio che mi odiate. Voglio solo essere me stessa e spero di ricominciare e che mi vedrete in un altro modo, io ho tanta voglia di guarire. Dalle ricadute si imparano tante cose e soprattutto non mollerò mai né abbandonerò il sorriso che mi dà la forza per lottare e tornare come prima”. Attraverso altri TikTok Leila ha fatto sapere che ha iniziato una cura assumendo anche degli integratori: “È stato molto difficile da fare ma è stata la cosa assolutamente più giusta”. In tanti la incoraggiano: “Sei ogni giorno più forte, ti vogliamo bene”. Qualcun altro, invece, non perde l’occasione per dimostrare la propria imbecillità scrivendo: “Non ci credo manco più ormai”. Durante una live seguita da 2.800 persone Leila ha spiegato anche come trascorre il tempo in ospedale: “Sto bene adesso che sto con voi, sto meglio. Durante il giorno faccio un po’ tutto: la colazione, la terapia, mi prendo cura di me, mi riposo. Utilizzo il telefono, faccio i TikTok, alla fine resto con voi sui social perché mi fa stare bene, non devo giustificarmi. Al momento ho interrotto gli studi ma appena starò meglio, ricomincerò”. Infine Leila ha concluso rispondendo ad alcune domande dei fan : “Il mio sogno? Diventare geometra e lavorare con mio padre, questo è il mio obiettivo. Grazie a tutti, grazie! Siete la mia forza. Vi amo. In questi giorni sto ricevendo tanto e ogni volta mi sento in colpa. Vorrei anche io donarvi tutto quello che ho però non so come fare”. Dunque notizie abbastanza confortanti per i follower di Leila, molto seguita su TikTok (425,7 mila e di 8.4 milioni di ‘mi piace’). Qui la ragazza, 18 anni, è solita raccontare le proprie giornate, fuori e dentro gli ospedali, dove continua a combattere “con la testolina”, come dice lei. Sempre qui, sulla piattaforma cinese, aveva anche condiviso il doloroso ricordo dei primi sintomi più evidenti della malattia: “Sono 5 anni che ci soffro. Mi hanno salvato in condizioni pessime“, aveva infatti confessato lei in una clip.