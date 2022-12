Risale al 25 novembre scorso l’ultimo video pubblicato da Leila Kaouissi. 2.1 milioni di visualizzazioni ma soprattutto più di 5.400 commenti, di preoccupazione ed agitazione. “Qualcuno ha sue notizie?“, “Leila amore non mollare proprio ora”, “Facci sapere come stai, tieni duro. Ho fiducia in te”, sono alcuni dei pensieri lasciati sotto al filmato di Leila, su TikTok. Sulla piattaforma cinese, infatti, Leila ama pubblicare video, da sola o con la mamma. A volte in casa, ma spesso, purtroppo, in ospedale, dove viene ricoverata a causa della sua battaglia contro i DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare). Lo racconta spesso lei stessa su TikTok, sempre con il sorriso sulle labbra, rispondendo alle domande dei suoi ‘cuoricini’ (così ama chiamare i suoi fan). “Nell’anoressia si tende a restringere, ad avere il controllo, a cercare di mangiare sempre di meno. Sono malattie molto pericolose, sempre sottovalutate – aveva spiegato Leila in un filmato-. La Sanità deve trovare più posti per le ragazze che si vogliono far ricoverare ma non trovano i modi perché le liste d’attesa sono lunghissime. Dobbiamo fare qualcosa perché i disturbi della mente devono essere presi in considerazione come qualunque malattia”. Poi, in un’altra clip, aveva raccontato la sua dolorosa vicenda: “La mia storia è questa: da 5 anni soffro di disturbi alimentari e quest’estate sono dovuta andare a Parigi con mia sorella per accompagnarla ad iscriversi all’università. Però purtroppo le cose non sono andate bene e sono stata male. Mi hanno ritrovato per strada che stavo malissimo, sia mentalmente che fisicamente. Mi hanno salvato in condizioni pessime, ho passato due giorni in rianimazione e poi sono stata ricoverata in questa clinica di nutrizione, in cui sono stata due mesi. Due mesi pesantissimi in cui ho fatto tanti passi in avanti. Sono stata da sola, senza nessuno. Ho ancora tanti traumi ma cerco di andare avanti, nonostante questo. Ho lottato fino alla fine, grazie alla mia volontà, andando contro quello che mi diceva la mia testolina. Sono migliorata tanto, sono uscita martedì e adesso sono a casa, senza sondino. Sono qui a Milano, da ieri. Ragazze: se avete bisogno, chiedete aiuto anche se la vostra testolina vi dice di no“, le sue parole il 26 ottobre scorso. Magari non si poteva parlare di una guarigione (e soprattutto non sta a noi fornire diagnosi) ma di certo Leila raccontava di stare meglio e agli occhi dei fan sembrava più serena. Adesso, purtroppo, pare che le sue condizioni siano nuovamente peggiorate. Negli ultimi video, infatti, Leila è apparsa piuttosto debilitata. Le notizie che arrivano sul suo conto non sono confortanti. “Attualmente Leila ha firmato per uscire dall’ospedale, essendo maggiorenne. Ma come dice sua mamma Leila deve curarsi per tornare a stare bene! Nelle ultime ore sua mamma, la signora Lisa Douhabi, è intervenuta con alcune live su TikTok per far sapere a tutti che Leila, sua figlia, non sta bene”, scrive Webboh. Lo stesso sito ha anche rivelato che la signora Lisa avrebbe espresso il desiderio di diffondere l’appello affinché si possa trovare una struttura giusta per aiutare la piccola Leila: “La cosa più brutta è vedere tua figlia che sta soffrendo e non puoi fare niente. Pregate per me e per mia figlia. Se non l’aiutano perdo mia figlia e sarà troppo tardi. Andare in Francia sarebbe la cosa migliore per farla stare bene ma non possiamo portarla in Francia con la forza”, avrebbe affermato Lisa. Non si sa molto altro. Tantissimi utenti hanno commentato l’ultimo TikTok della signora chiedendo notizie della figlia: “Sta troppo male”, si è limitata a commentare la signora. “Una mamma che sta affrontando una situazione gravissima, spero che Leila possa riprendere in mano la sua vita e superare tutto”, le parole di una ragazza, alle quali ci uniamo tutti.

