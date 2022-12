In tanti già la conoscevano da tempo, qualcuno invece si è avvicinato alla sua delicata storia solo negli ultimi giorni. Parliamo di Leila Kaouissi, la tiktoker 18enne che da 5 anni combatte con i DCA (disturbi del comportamento alimentare). Lo racconta lei stessa quasi ogni giorno sui social, sempre con il sorriso sulle labbra. Ma adesso la decisione è drastica e dolorosa: li abbandonerà. “Lo faccio per il mio bene”, ha esordito in un filmato di ieri sera 12 dicembre e che conta già 522mila visualizzazioni. Poi, visibilmente commossa, ha spiegato: “Ho pensato e pensato e mi allontanerà dai social per un periodo che non so. Lo faccio perché è pesante ricevere tante, tante critiche ogni giorno da quando mi sono rifiutata di fare il ricovero. Anche se è dura, io vi saluto, vi ringrazio per tutto e ci rivedremo magari per strada, mi farebbe molto piacere salutarvi e abbracciarvi forte forte. Io continuerò a lottare, vi voglio bene. Non dimenticatevi: non mollate, lottate. Vi voglio tantissimo bene. Commentate come volete, io non lo aprirò più”. Infine ha concluso: “Non andate a commentare vite di altre persone, perché posso assicurarvi che voi mi avete distrutta. Ma non voi, miei cuoricini (i fan, ndr), vi voglio bene”. Cos’era accaduto nei giorni scorsi? Ad inizio dicembre i follower di Leila (420mila su TikTok) si erano preoccupati perché la ragazza non pubblicava più filmati.

In tanti avevano cominciato a porre domande alla madre, la signora Lisa Douhabi, la quale aveva lanciato un appello affinchè si potesse trovare una struttura per la figlia: “Sta troppo male”, aveva detto Lisa. Qualche giorno dopo Leila era tornata su TikTok spiegando che il venerdì successivo (il 9 dicembre) avrebbe fatto il proprio ingresso in una struttura per disturbi alimentari. Tuttavia il ricovero non è avvenuto. “Rispondo a tutti: non mi state aiutando, anzi fate pubblicità al vostro account per avere like. In questo momento potevate anche scrivermi, le cose si possono risolvere anche privatamente e non facendosi vedere. Mi sembra un po’ un casino. Continuiamo a viverci una vita serena, senza bisogno di parlare senza sapere le cose”, ha detto Leila nella mattinata di ieri 12 dicembre.

n un altro video, Leila ha anche risposto ad alcune critiche: “Prima di parlare dovreste sapere la storia, che sappiamo solo io e i dottori che mi accoglievano. Io sono stata messa in lista d’attesa da tempo dalla mia neuropsichiatra. Io ho aspettato tantissimo per entrarci, non ho saltato alcuna fila. So che ho sbagliato sul fatto di non accettare, infatti sono stata una stupida però non permetto di dire che ho saltato una fila. Per favore, prima di parlare informatevi. Il mio stato di salute riguarda solo me e la mia vita”. Tantissimi i commenti sotto le sue ultime clip: “Leila solo tu puoi decidere di mettere la tua vita in mano a persone che si possono occupare della tua salute”, “Brava Leila, hai fatto bene a lasciare i social. È la scelta giusta”, “Bravissima Leila, anche se fa male è la scelta giusta. Noi ti aspetteremo qui a braccia aperte SEMPRE, ma ti prego vai in una struttura tesoro. Vedrai quanto sarà bello iniziare a vivere di nuovo, ti voglio bene”.