Non è il redde rationem in grande stile che tutti si aspettavano, ma sicuramente le parole di Harry d’Inghilterra sono destinate a provocare un terremoto di quelli che certificherà l’uscita di scena definitiva dei duchi di Sussex dalla Famiglia Reale inglese. Difficile, infatti, che re Carlo III resti impassibile davanti alle accuse che il suo secondogenito lancia a lui e al principe William negli episodi conclusivi della docu-serie di Netflix Harry e Meghan. Dopo l’antipasto autoassolutorio e un po’ stucchevole, i due protagonisti raccontano la loro verità, mescolando notizie già edite – Meghan Markle che medita il sudicio per la troppa pressione mediatica, ad esempio – a rivelazioni esplosive come il litigio tra Harry e il fratello William, che accusa neppure troppo tra le righe di essere il “regista occulto” degli attacchi subiti da lui e dalla moglie.

HARRY E MEGHAN, DALLE NOZZE ALLO SCONTRO COI TABLOID – Il climax della serie è certamente ascendente e nella quarta puntata Harry e Meghan aprono l’album dei ricordi, anche quello più privato, rievocando le nozze e la favola vissuta in mondovisione. Il racconto-santino iper-patinato si spezza però quasi subito: la popolarità della coppia cresce a dismisura, Meghan accompagna Elisabetta II nella sua prima uscita da membro della royal family (“in macchina mi ha messo anche la coperta sulle gambe, mi ha trattato come se fosse mia nonna”, ricorda l’ex attrice), si prende la scena e le copertine sottraendole fatalmente a Kate Middleton. E proprio i continui parallelismi che i tabloid fanno tra le due, esaltando Kate e bocciando Meg persino quando indossano abiti simili o prediligono lo stesso frutto (come l’avocado), sono per Harry il segnale che il vento era inesorabilmente cambiato. I magazine iniziano a prenderla di mira, lei s’illude che nessuno creda a quel cumulo di bugie ma quando un gruppo di persone che incontra ad un evento pubblico le chiede perché tratti male suo padre (con cui non ha rapporti) capisce di essere entrata in un meccanismo irreversibile.

IL DISTACCO DA WILLIAM E KATE – Cominciano così una serie di articoli, quasi quotidiani, fatti di bugie, insulti, allusioni, in particolare sui rapporti ormai “congelati” tra le due cognate (che Meghan nella serie si guarda bene dallo smentire). I Sussex tirano dritti ma il punto di non ritorno arriva con il viaggio reale in Sudafrica quando Harry e Meg vivono il picco massimo di popolarità, che avrebbe irritato in particolare Kate. Insomma, il più classico dei “mi hai rubato la scena” avrebbe incrinato i rapporti tra i “Fab four” della monarchia inglese: erano considerati il futuro della Royal Family, sono finiti per replicare i più classici cliché sulle rivalità familiari. Ma Harry alza la posta, li accusa velatamente di essere consapevoli di ciò che stava accadendo e di non aver fatto nulla per cambiare le cose. “È un gioco sporco, perché le notizie filtrano”, dice Harry accusando gli staff della comunicazione dei vari membri della famiglia reale di lavorare l’uno contro l’altro creando problemi e tensioni continue.

MEGHAN, I PENSIERI SUICIDI E L’ABORTO – Un copione reiterato da decenni, aggiunge Harry, che spiega di aver iniziato a litigare col fratello proprio perché William non avrebbe rispettato l’accordo tra di loro fatto da ragazzini. “Quando eravamo nell’ufficio di papà e capitavano simili cose con i media, io e William ci siamo detti: ‘Noi non faremo mai così, ci rispetteremo“. Promessa non mantenuta da William, dice Harry, secondo cui il fratello non avrebbe preso una posizione netta quando il suo ufficio stampa inizia a fare il gioco sporco contro di lui e Meghan. La quale rivela di essere entrata in una spirale così negativa, a causa della pressione mediatica, che nel pieno della sua prima gravidanza viene sfiorata anche da pensieri suicidi. “Mi disse che si voleva togliere la vita”, racconta la madre. “Ho pensato: magari finisce tutto se io sparisco”, aggiunge la Markle, che di questo passaggio drammatico già parlò nell’intervista a Oprah Winfrey. Ma lo scontro coi tabloid è solo all’inizio e lo strappo definitivo arriva quando Mail on Sunday pubblica la versione integrale della lettera che Meghan scrisse al padre in cui gli chiedeva di smetterla di parlare di lei pubblicamente perché le stava rovinando l’esistenza. La missiva diventa un caso globale e a quel punto Harry decide di denunciare il magazine nonostante la contrarietà dell’allora principe Carlo. “Dovevo proteggere la mia famiglia dalle soffiate negative continue dal palazzo contro di noi”, spiega Harry, secondo cui il forte stress di quel periodo avrebbe causato l’aborto spontaneo del secondo figlio che lui e la moglie stavano aspettando.

LA LITE E LA ROTTURA DEFINITIVA TRA HARRY E WILLIAM – Siamo all’inizio della fine, l’alba della Megxit, con Harry che invia tre mail al padre informandolo di voler ottenere lo “status ridotto” di membro della Royal Family, lasciando gli incarichi maggiori (e rinunciando a parte dello “stipendio”) per scappare lontano dai media. Carlo non risponde, in compenso le mail finiscono sulle pagine dei tabloid così Harry sbotta, chiede e ottiene un incontro con la Regina, s’imbarca su un aereo per Londra ma quando atterra lo staff di Palazzo gli nega il “faccia a faccia”. Così si attacca al telefono e quando riesce a parlare con la Sovrana quest’ultima spiega al nipote: “Scusami, mi hanno detto che sono troppo impegnata in questi giorni”. Meno di dieci giorni dopo, il 13 gennaio 2020, la situazione precipita e l’incontro a quattro tra Elisabetta II, Carlo, William e Harry sancisce l’addio dei Duchi di Sussex alla Royal Family. Non senza altri colpi di scena, perché è durante la riunione ristretta si consuma lo strappo definitivo tra i due fratelli: “È stato terrificante vedere mio fratello urlare come un pazzo contro di me, mentre mio padre diceva cose semplicemente false e nonna osservava tutto, incassava e rimaneva in silenzio”, svela Harry. “La cosa più triste per me è stata realizzare che mio fratello era diventato oramai parte dell’istituzione. L’istituzione veniva prima di me”, aggiunge. Poi sgancia un’altra bomba, rivelando che il comunicato congiunto dai toni distensivi arrivato dopo l’incontro, non era mai stato concordato con lui. “Erano bugie per difendere mio fratello, mentre io e Meghan non siamo mai stati difesi da nessuno. Così ho deciso che dovevamo andare via. Io, non mia moglie, che voleva rimanere. La mia famiglia ha perso una occasione storica con l’addio di Meghan alla Royal Family: l’avrebbe modernizzata agli occhi del Commonwealth invece è stata la morte di un sogno”. Come risponderanno re Carlo III e William? Tutto lascia pensare che prevarrà la fedeltà al motto di famiglia – “never complain, never explain”, mai lamentarsi, mai spiegare – e che dunque non ci sarà alcun commento ufficiale. Almeno per ora.