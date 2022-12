Da oggi, giovedì 15 dicembre, fino a lunedì 19, arriva nei cieli l’asteroide di Natale e, a completare lo spettacolo, anche la pioggia di stelle cadenti Geminidi. E’ un vero dono di Natale lo spettacolo che ci riserva la Natura in questi giorni. E così, l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha lanciato una sfida per individuare l’asteroide di Natale: riconoscerlo, infatti, non sarà un’impresa facile. L’asteroide infatti, chiamato 2015 RN35, ha un diametro tra i 60 ed i 140 metri, più piccolo della Statua della Libertà, ed una visibilità di poco inferiore a quella di Plutone, quindi sarà osservabile solo con telescopi di almeno 30 centimetri. Il piccolo corpo celeste, inoltre, non passerà vicinissimo al nostro pianeta: la sua orbita lo porterà a 686mila chilometri, poco meno del doppio della distanza tra la Terra e la Luna. Coloro che riusciranno a catturare l’asteroide natalizio potranno condividere il proprio successo sui social utilizzando l’hashtag #ESAChristmasAsteroid.

2015 RN35 è interessante perché di lui, come di altre centinaia di migliaia di asteroidi con dimensioni simili, si sa ancora molto poco: è sconosciuta la sua composizione, la sua dimensione esatta e anche la sua orbita presenta ancora molte incertezze, nonostante le informazioni siano sufficienti per escludere che 2015 RN35 possa colpire il nostro pianeta nei prossimi 100 anni. Mentre sono ormai noti quasi tutti gli asteroidi di grandi dimensioni che potrebbero rappresentare una minaccia, la maggior parte di quelli di medie e piccole dimensioni, come l’asteroide di Natale, deve ancora essere scoperto.

Quindi, pronti ad esprimere i desideri alle stelle cadenti: ogni anno, infatti, la Terra passa attraverso la pioggia di detriti lasciata dall’asteroide 3200 Phaethon, che brucia entrando nell’atmosfera del nostro pianeta dando origine al ‘brillante’ spettacolo. Quest’anno, le stelle cadenti inizieranno a solcare il cielo nella notte tra 13 e 14 dicembre, a partire dalle 4,00 ora italiana, ma il picco verrà raggiunto intorno alle 13,00, quindi sarà difficile ammirarlo dall’Italia, mentre avranno più fortuna, ad esempio, gli abitanti degli Stati Uniti. Il nome delle Geminidi deriva dal fatto che, guardando il cielo, sembrano provenire dalla costellazione dei Gemelli. In condizioni meteorologiche perfette, le Geminidi producono circa 100-150 stelle cadenti all’ora. Tuttavia, quest’anno la Luna in fase calante renderà più difficile vedere la maggior parte della pioggia, con il risultato di sole 30-40 meteore visibili all’ora nell’emisfero settentrionale, a seconda delle condizioni del cielo. Nell’emisfero meridionale saranno ancora meno, circa 7-10 meteore all’ora, poiché in quella parte del globo cadranno molto basse sull’orizzonte. Il ‘papà’ delle Geminidi, l’asteroide 3200 Phaethon, è stato scoperto nel 1983 ma la sua natura è ancora oggetto di dibattito. Nonostante sia privo del caratteristico involucro ghiacciato tipico delle comete, è considerato da alcuni una ‘cometa mortà, il cui involucro si è progressivamente sciolto. Altri astronomi, invece, lo classificano come una ‘cometa rocciosà, poiché i detriti che danno origine alla pioggia di stelle cadenti potrebbero essere provocati dal grande calore irradiato dal Sole, accanto al quale l’asteroide passa molto vicino.