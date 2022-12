“L’amore non è bello se non è litigarello”, no? Lo sanno bene Francesco Totti e Noemi Bocchi, la 34enne romana con cui Totti ha una relazione ormai da tempo, dopo la separazione da Ilary Blasi. Il settimanale Diva e Donna, infatti, ha pizzicato la coppia durante una brutta discussione in un ristorante romano, la prima in pubblico. Cos’è accaduto? Pare che i due abbiano litigato per colpa di un cellulare. Immagini forti, in cui Noemi si asciuga le lacrime che le scendono lungo il volto mentre lui gesticola. Una discussione animata, dunque, della quale non si conoscono i dettagli ma che, ad ogni modo, è poi terminata nel migliore dei modi. “Lo screzio sarebbe rientrato ed è tornata la pace”, assicura il Corriere. Un fulmine a ciel sereno, non tanto perché i tanto osannati vip non possano litigare, bensì perché negli ultimi tempi si era parlato di loro due solo in modo positivo. Prima i baci appassionati, poi la prima uscita ‘ufficiale’ in pubblico (a Dubai). E infine le ultime notizie sulla loro prima casa insieme.

L’ex capitano giallorosso e Noemi, infatti, hanno già fatto il trasloco nella nuova casa nel quartiere di Vigna Clara, a Roma Nord. Si tratta di un attico e superattico con vista, ben lontano dall’abitazione dell’Eur dove il Pupone e la conduttrice dell’Isola dei Famosi hanno trascorso tanti anni del loro matrimonio. Non da soli ovviamente, ma insieme ai figli (Cristian, Chanel e Isabel) che lì continuano a vivere insieme a mamma Ilary. Con tutta probabilità anche il Pupone continuerà a fare avanti e indietro prima di trasferirsi definitivamente con Noemi a Vigna Clara. Quando accadrà questo grande passo? Al momento non si sa. Intanto Ilary si gode le vacanze sulla neve. Dove? Nella meravigliosa cornice di St Moritz, in compagnia del suo nuovo fidanzato, l’imprenditore tedesco Bastian. Nella fattispecie stanno alloggiando presso il il Kulm Hotel, cinque stelle superior (in sintesi minimo 1200 euro a notte, extra esclusi). E non solo soli. Insieme a loro anche l’amica Michelle Hunziker (“Ilary, sei pronta ad affrontare le piste?”, “No”, risponde Blasi scherzando) e la piccola Isabel Totti – 6 anni -immortalata più volte da Ilary, che ne ha pubblicato foto e video sui social. Davanti all’albero di Natale, a lezione di sci oppure apprestandosi a fare colazione, la terzogenita si gode la mamma tutta per sé.