Francesco Totti e l’attuale fidanzata Noemi Bocchi sono più vicini che mai. Lo confermano alcuni scatti e video che stanno girando proprio in queste ore. I due, infatti, si trovano a Dubai per i Globe Soccer Awards, l’evento anticipato a ieri 17 novembre, in cui vengono premiati calciatori e squadre. E così l’ex capitano giallorosso è stato invitato in veste di testimonial della Serie A. Non da solo, ma con accanto la ‘sua’ Noemi, per il primo red carpet insieme. I due sono apparsi elegantissimi e affiatati, mano nella mano, pronti per gli scatti dei fotografi. Entrambi vestiti di nero, per lui un completo classico e papillon, lei ha invece scelto un lungo vestito nero con spacco sulla gamba sinistra e décolleté non troppo nascosto. Ormai non ci sono più tabù, anche se dall’annuncio della separazione con Ilary Blasi sono passati solamente 5 mesi. Da quel momento si è sentito di tutto: presunti Rolex sottratti e poi le borsette, i gioielli, fino addirittura al cane.

Un epilogo tragicomico che in pochi avrebbero mai potuto immaginare. Accanto a Noemi, il Pupone sembra sereno e scherzoso e si lascia andare anche a racconti di aneddoti particolari. A Dubai, infatti, ha incontrato Fabio Capello, l’allenatore con cui ha vinto il suo unico scudetto in carriera, nel 2001 con la Roma: “È stato inusuale perché l’altra notte ho sognato Capello — ha raccontato Totti —. Nel sogno mi chiedeva se fossi pronto per giocare e io ho risposto che non ce la facevo più. Un incubo da ex calciatore“, riporta il Corriere, che poi torna a parlare della coppia Totti-Bocchi: “Complici nei baci, nelle carezze e come si guardano”. Il riferimento è ad alcuni scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donna. No, non a Dubai ma in Italia, con tutta probabilità a Roma. Qui sono stati ‘pizzicati’ di recente in un locale e poi le foto sono finite sulla copertina del magazine, che ha titolato: “Clamorosa esclusiva, il primo bacio. Non si erano mai visti così intimi e innamorati”. Ma quali sono state le reazioni del web e soprattutto cosa si sa di Ilary Blasi? Andiamo con ordine. Gli scatti e i video del Pupone e Noemi hanno fatto il giro del web, ripresi e pubblicati da molte pagine. Quelle romaniste pullulano di elogi ed auguri per il Capitano (guai a dire “ex!”): “Sei grande, bellissimi”, “Vai Capitano, meriti chi ti ama. Lei è una bella donna”, “Mi auguro che Noemi sia la persona giusta. Ilary bye bye”.

Nelle pagine di gossip, invece, è tutta un’altra storia. “Non si possono vedere, Ilary dove sei?”, “Tutto questo mette tristezza, non c’è più rispetto per Ilary ma soprattutto per i figli” oppure: “In pratica uguale all’ex moglie”, sono alcuni dei commenti sotto ad un video dell’evento pubblicato da Whoopsee nella mattinata di oggi 18 novembre. Intanto Ilary ha pubblicato alcuni scatti su Instagram, dov’è seguita da 2.1 milioni di persone. Sorridente, poi pensierosa e infine al ristorante. Sì, ma dove? A New York. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di prendere un volo per trascorrere alcuni giorni nella Grande Mela. Nuovamente con le sorelle? Pare di no, o almeno la più piccola Melory è a Roma, come si evince dagli scatti pubblicati da lei stessa sui social. Non è noto, al momento, con chi e il motivo di questo viaggio di Ilary. Potrebbe essere anche semplicemente la ricerca di un po’ di svago, per sentire meno il gossip. Nella Capitale, infatti, c’è un’aria piuttosto pesante.