Si preannuncia un dolce weekend quello di Ilary Blasi, ricco di neve, panorami mozzafiato e tanto amore in compagnia della sua nuova fiamma Bastian. La conduttrice romana, uscita ormai allo scoperto dopo la separazione con il marito Francesco Totti, è partita per il lungo ponte dell’Immacolata: destinazione Svizzera, in montagna, con il suo Bastian all’insegna dell’amore e del relax. Non si sa ancora molto sul ragazzo, ciò che i rumors dicono è che si tratta di un imprenditore tedesco che vive a Francoforte e che sarebbe molto più giovane di Ilary. È lei stessa, infatti, a tenerne nascosta l’identità, per quanto possibile.

All’interno delle storie Instagram pubblicate dalla showgirl in questi giorni tutto quello che si vede è un panorama incantato da far invidia ai numerosi film natalizi, con distese innevate e le meravigliose montagne di St.Moritz. A fare da contorno è l’hotel extra lusso scelto, dove tra spa e suite di lusso i due alloggiano. Si tratta del Kulm Hotel, una struttura molto nota dove la stanza ‘più economica’ costa ‘solamente’ 1200 euro a notte. Viene infatti considerato dai più come uno delle eccellenze della città svizzera. Chissà come la prenderà Francesco Totti vedendo queste immagini che farebbero invidia a chiunque.