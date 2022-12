Sono 12 le persone ricercate in Spagna per essersi date alla fuga a Barcellona dopo che l’aereo su cui volavano, diretto da Casablanca ad Istanbul, ha effettuato un atterraggio d’urgenza per una presunta emergenza medica, rivelatasi poi un falso allarme. È quanto riferito dalla Delegazione del governo spagnolo in Catalogna, secondo cui l’intento dei passeggeri era entrare irregolarmente in territorio spagnolo.

Una passeggera incinta ha sostenuto di essere sul punto di partorire, rendendo necessario l’atterraggio all’aeroporto El Prat della città catalana, avvenuto alle 4:30 del mattino. Una volta a terra, 28 dei 228 passeggeri a bordo del velivolo Pegasus hanno tentato di fuggire. Sedici persone sono state intercettate nello scalo o subito fuori dalle forze dell’ordine, mentre la donna incinta è stata trasportata in ospedale, dove è stato appurato che il suo stato di gravidanza non era avanzato: è stata arrestata.