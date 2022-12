Benché sia una ballerina dall’esperienza decisamente comprovata, Carmen Russo ultimamente sembra avere qualche problema di equilibrio. Nel giro di poche settimane è riuscita a cadere 3 volte in pubblico. L’ultima caduta è avvenuta al matrimonio della prorompente Francesca Cipriani.

GLI OSPITI AL MATRIMONIO DI FRANCESCA CIPRIANI – L’ex “pupa” e concorrente del Grande Fratello Vip ha detto di sì ad Alessandro Rossi sabato 3 dicembre nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina (Roma). Tanti gli invitati vip, molti dei quali hanno condiviso con la Cipriani l’esperienza nella casa più spiata d’Italia: da Giucas Casella a Manila Nazzaro e , appunto, Carmen Russo. Presente anche Myss Keta. La misteriosa cantante infatti ha ospitato Francesca Cipriani in una delle tracce del suo ultimo disco. Alfonso Signorini era stato invitato in qualità di testimone della sposa ma a quanto pare avrebbe dato forfait senza neanche avvisare, al punto che gli sposi hanno dovuto rimediare un altro testimone in fretta e furia, e la scelta è ricaduta su Giucas Casella. Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip del 6 dicembre il conduttore ha però invitato la coppia di neosposi a presenziare in una delle prossime puntate del reality per festeggiare il lieto evento.

LA CADUTA DI CARMEN RUSSO AL MATRIMONIO – Carmen Russo, tra gli ospiti del matrimonio, si è resa protagonista dell’ennesimo siparietto divenuto virale sui social che ha molto divertito gli utenti del web. La showgirl era impegnata a riprendere l’ingresso di Francesca in chiesa accompagnata dal padre. Mentre la sposina attraversava la navata, la Russo ha perso l’equilibrio ed è finita a terra. Ad aiutarla a rialzarsi sono stati il marito Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria.

I PRECEDENTI IN TV – Non è la prima volta, si diceva, che Carmen Russo cade in pubblico. Era già successo nel settembre di quest’anno, quando, ospite di Pierluigi Diaco nel programma Bella Ma’, si era lanciata con il conduttore in un Tuca Tuca finito con un capitombolo sul pavimento. In quell’occasione Diaco si era preoccupato per lei, chiedendole più volte se si fosse fatta male. Per fortuna l’incidente si era risolto con grandi risate e il presentatore visibilmente imbarazzato che commentava: “Che figura!”. A ottobre, invece, la showgirl invitata al centro dello studio del Grande Fratello Vip non si era accorta dell’ultimo scalino ed era caduta a terra, rotolando più volte anche a causa del lungo vestito a fiori.