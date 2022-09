Voleva essere un momento simpatico e divertente, e si è trasformato in un siparietto esilarante che ha fatto sganasciare dalle risate i social. Parliamo del Tuca Tuca ballato da Pierluigi Diaco e Carmen Russo nel programma di Rai2 Bella Ma’, che ha visto il conduttore e la sua ospite cadere rovinosamente per terra. È successo nella puntata in onda venerdì 23 settembre, quando Carmen Russo stava dando a Pierluigi Diaco le istruzioni per replicare il celebre balletto portato al successo da Raffaella Carrà. Tutto bene fin quando la showgirl ha deciso di concludere il breve numero con un casqué: il conduttore non è riuscito a sorreggere la sua dama e le è caduto addosso. Nessuno dei due si è fatto male, fortunatamente, però il padrone di casa si è voluto più volte sincerare delle condizioni di Carmen Russo, mostrando una certa apprensione per l’ospite. “Caaaaarmen, ti sei fatta male ? Sicura? Carmen stai bene?” ha domandato Diaco, per poi coprirsi il volto e tra le risate – degli altri, certo, ma anche le sue – commentare imbarazzato: “Che figuuuura!”. E ancora: “Sei sicura che stai bene Carmen?”. La showgirl si è rimessa in piedi senza alcuno sforzo e scattante come suo solito lo ha rassicurato: “Ma benissimo, ma certo”. Rosso in volto il conduttore ha chiesto alla squadra del programma: “Mi portate un bicchiere d’acqua?”.

Carmen Russo conosce bene il Tuca Tuca, dal momento che il balletto fu eseguito per la prima volta da Raffaella Carrà con Enzo Paolo Turchi, marito della Russo, nel corso di Canzonissima 1971. La coreografia fu ideata da Don Lurio su suggerimento di Gianni Boncompagni di creare un gioco-ballo. Un successo clamoroso data anche la semplicità delle mosse. Allo stesso tempo, però, il Tuca Tuca sollevò non poche critiche per i movimenti ritenuti troppo audaci per quei tempi. Tornando ai giorni nostri, invece, Bella Ma’ è il programma che punta sul confronto generazionale, e infatti vede la partecipazione di 20 concorrenti: 10 appartengono alla generazione Z, ovvero giovani tra i 18 e i 25 anni d’età, e altri 10 cosiddetti “boomer”, cioè adulti dai 55 anni in su. I partecipanti devono rispondere a quiz di cultura generale, così come partecipare a challenge creative utilizzando anche i social network. Al momento Bella Ma’ non sta brillando dal punto di vista degli ascolti, e recentemente Pierluigi Diaco ha infastidito non poco Milo Infante, la cui trasmissione Ore 14 è iniziata con alcuni minuti di ritardo a causa del lancio che lo stesso Diaco ha fatto del proprio programma subito dopo il Tg2.