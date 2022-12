Di solito si ha sempre paura che sia uno degli sposi a non presentarsi all’altare per le nozze. E invece, questa volta a mancare all’appello era uno dei testimoni. Il matrimonio in questione è quello tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, tenutosi nella giornata di sabato 3 dicembre, e il testimone assente era niente meno che Alfonso Signorini. Come riferisce su Instagram l’influencer Amedeo Venza, il conduttore del Grande Fratello Vip era stato chiamato dalla coppia non solo per presenziare al lieto evento, ma per assolvere anche all’importante ruolo di testimone del loro amore. Invito che lui, a quanto viene riferito, aveva accettato di buon grado, salvo poi non presentarsi all’ultimo, senza giustificare l’assenza.

È sempre Venza a raccontare con dovizia di particolari quanto accaduto in un dettagliato reportage social: il nome di Signorini era stato stampato anche sui libretti distribuiti agli ospiti, dove veniva indicato come testimone di Francesca Cipriani assieme alla sorella di lei Elena. “Alfonso Signorini è il testimone di nozze di Francesca Cipriani, ma non lo abbiamo ancora visto. Il caso si infittisce”, ha scritto Venza, presente all’evento. Trascorso un certo lasso di tempo, gli sposi sono stati costretti a rimpiazzare il testimone mancante con uno degli invitati e la scelta è ricaduta su Giucas Casella. Resta però il “mistero” sui motivi che hanno portato il giornalista e conduttore a dare forfait senza preavviso.