Non era riuscito a depositare l’incasso della giornata e così il giovane imprenditore 30enne aveva pensato di infilare quei 5 mila euro in contanti nel portafogli e portarli con sé al concerto di Max Pezzali. Tra la concitazione e la foga del momento, però, non si è accorto che il portafogli gonfio gli era scivolato fuori dalla tasca. Per sua fortuna a trovarlo – come riferisce Repubblica – è stata la signora Roberta Martelli, avvocatessa di Sassocorvaro (Pesaro-Urbino), anche lei presente al concerto, che, all’uscita, ha notato qualcosa di strano in un’aiuola a pochi metri di distanza dall’Arena di Pesaro dove si era esibito il cantante. Potete immaginare la sua sorpresa quando ha realizzato non solo che si trattava di un portafogli, ma che all’interno c’erano nientemeno che 5 mila euro. Così, all’indomani, ha subito portato tutto ai carabinieri i quali, avendo ricevuto la sua denuncia di smarrimento, hanno subito contattato il legittimo proprietario per riconsegnargli il portafogli.