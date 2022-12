Una “belva” per Amadeus. “Sanremo 2023” prende forma con l’aggiunta di un nuovo tassello: Francesca Fagnani. Il direttore artistico ha svelato nel corso della sua ospitata a “Viva Rai2“, il nuovo mattin-show di Fiorello (così ama definirlo), che la giornalista sarà tra le co-conduttrici del Festival. Annuncio arrivato in diretta, a sorpresa, con un collegamento: “E’ un onore, una felicità enorme“, il commento a caldo di Fagnani.

“Quando te l’ha chiesto?”, la domanda lo showman siciliano. “Sarà una mezz’ora già”, ha scherzato Francesca che salirà sul palco dell’Ariston in una giornata ancora da definire. “Decideremo insieme per conciliare gli impegni di Francesca“, ha spiegato Amadeus che ha già annunciato nei mesi scorsi il “colpo” Ferragni, con l’influencer da quasi 30 milioni di follower sul palco nella prima e nell’ultima serata.

La giornalista, classe 76, ha lavorato per molti anni con Michele Santoro e Giovanni Minoli. Si è occupata di criminalità organizzata e politica, dal 2018 è alla conduzione di “Belve“, programma cult in onda prima sul Nove e ora su Rai2. “Perché non ci fai una domanda a noi?”, ha chiesto Fiorello nel corso dell’ospitata, lei ha subito rilanciato: “Che belva si sente?”. “Mi sento un topo, un pulcino nero”, ha risposto lo showman.

Il padrone di casa, con Amadeus al suo fianco, ha anche invitato Enrico Mentana, compagno della conduttrice dal 2013, a fare capolino in diretta. “E’ in pigiama, a righe da interista”, ha scherzato Fagnani. “Almeno una manina, un piedino, Enrico“, ha insistito lo showman. “Sta portando un suo rappresentante”, ha risposto Francesca, prendendo dalle mani del compagno uno dei loro due cani Cavalier King.