“Ho la furia dentro, faccio tante cose per scaricare l’adrenalina”. Alla vigilia del ritorno in tv con la terza stagione di “Belve” (dal primo novembre in seconda serata su Rai 2, ndr), Francesca Fagnani si racconta a cuore aperto in un’intervista al Corriere della Sera in cui rivela retroscena inediti del suo lavoro ma, sopratutto, della sua vita privata. La giornalista è infatti la compagna del direttore del TgLa7 Enrico Mentana. I due sono legati da quasi 10 anni, ma non si sono mai mostrati insieme: “Io non ho fatto mai nulla per mostrarmi in coppia. Neanche una foto insieme”, sottolinea. “L’amore è come il Giro d’Italia, si vince a tappe”. Quindi rivela che “lui non vuole parlare di lavoro a casa“, rivendicando la propria carriera: “Ho fatto tutto da sola, nel bene e nel male“. Insieme hanno due cani, due cavalier king, Nina e Bice, loro sì molto fotografati sui social: “Nina l’ha scelta Enrico e sembra una principessa, Bice l’ho scelta io e dovrebbe chiamarsi Scampia. Quel che mi fa rabbia è che sono entrambe pazze di Enrico. Io cucino per loro, ma niente: si buttano solo su di lui”, racconta Fagnani.

Quindi l’intervistatrice tocca il tasto dei quattro figli (avuti da tre donne diverse) di Mentana: “Se è complicato gestirli? Per lui sì! Scherzi a parte, ho un ottimo rapporto con tutti loro. Sono simpatici. Non è che siamo una famiglia allargata, però”. Lei, invece, di figli non ne ha avuti: “Diciamo che non sono venuti e non me la sono mai sentita di insistere. Evidentemente non era un’esigenza così pressante per me. Deve essere una grande gioia, ma non penso sia l’unico modo per realizzarsi. Nessun rimpianto. Dopo la Dad poi.”, scherza.

Poi non poteva mancare qualche anticipazione sulle interviste che vedremo (o meglio, non vedremo) in onda a “Belve“: “Intervista registrata con Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria. Alla fine mi chiede di tagliare una domanda e dico no. Diventa una furia, mi viene quasi addosso e si nasconde la liberatoria dentro la camicia, scappando. Se andrà in onda? Io mi auguro che questa volta la Rai tenga il punto e la mandi in onda. Bisogna smettere di subire la prepotenza dell’ospite. Dobbiamo recuperare il senso di dignità del nostro mestiere. Tagli e altre richieste non si accettano”, conclude.