Ieri sera, domenica 4 dicembre, Alberto Angela è stato ospite di Fabio Fazio su Rai3 a “Che Tempo Che Fa”. Oltre a presentare il suo terzo libro in uscita, l’amato divulgatore si è lasciato andare al ricordo del papà Piero, scomparso lo scorso 13 agosto 2022 all’età di 93 anni. Colonna portante del servizio pubblico con Superquark e non solo, Piero Angela ha dedicato passione e sapienza ai suoi progetti, fino alla fine. Tra questi, anche la registrazione di alcuni brani inediti composti al pianoforte che vedranno luce il 22 dicembre, giorno in cui avrebbe compiuto gli anni: sarà pubblicato un podcast con le tracce jazz. “Prima di morire è riuscito a farlo. Erano anni che glielo dicevamo. Suonava al pianoforte da sempre, ma era un perfezionista, per lui o era tutto perfetto o niente“, ha raccontato Alberto Angela. “Ho avuto la fortuna di avere accanto una persona che sapeva insegnare anche senza parlare, con il suo comportamento. Gli ultimi tempi della sua vita avrebbe voluto dire che se ne stava andando e abbracciare tutti. Così ha trovato il modo di farlo. Nessuno sapeva come stavano andando le cose, solo noi stretti familiari”, ha aggiunto. Alberto Angela sarà presto (primo trimestre del 2023) al timone di uno speciale di Ulisse dedicato al padre. Un’occasione per ricordarlo nella sua seconda casa, la televisione. Un filo a ritroso: la conduzione al Tg2, i collegamenti dall’America, le operazioni nello Spazio, la nascita di Quark, la vita privata e ovviamente la colonna sonora della sua vita, il jazz.