Da oggi entriamo ufficialmente nel periodo “Festival di Sanremo” 2023. Durante l’edizione del Tg1 delle 13:30 il direttore artistico Amadeus ha annunciato la rosa dei big che prenderanno parte all’edizione numero settantatré. Tra un servizio e l’altro del telegiornale gli artisti si sono divertiti a condividere sui social con i loro fan le reazioni in diretta durante l’elenco dei nomi. La prima ad esporsi è stata Giorgia che, attraverso un tweet, ha raccontato: “Mi scrive mio padre: Giorgia ho visto che vai a Sanremo, ma come ospite? Genio!”. Non solo: la cantante romana ha anche ammesso che il figlio non la voterà. “A seguire, mio figlio: mamma io tifo Lazza non te, te lo dico subito…sò soddisfazioni” – ha scritto ironicamente Giorgia.

Tra gli altri nomi confermati oggi anche “lo zio” J-Ax che con un reels su Instagram ha scherzato rappando in studio per il suo pubblico. Per Elodie invece un sobrio scatto di repertorio di lei sul palco del Teatro Ariston vuoto, con un semplice occhio di bue ad illuminarla. C’è anche chi non ha digerito l’ultimo posto in classifica dello scorso anno: Tananai. Il cantante ha pubblicato uno scatto su Instagram dove tiene orgogliosamente in mano il premio del Festival con tanto di descrizione: “Andiamo a prendercelo”. Mr Rain invece si è lasciato andare all’emozione su FaceTime in compagnia di Francesco Facchinetti, suo manager. E se Rosa Chemical ha appreso il risultato in automobile con gli amici, Lda invece ha seguito la diretta dal divano con altrettanti amici tra la neve in montagna. Va detto che l’ironia non manca di certo: Ultimo, uno tra i nomi non pervenuti nei vari Toto-nomi, ha pubblicato una stories con filtro in bianco e nero, sigaretta e occhiali da sole.

Marco Mengoni, nome ampiamente circolato tra gli addetti ai lavori, ha appreso la sua partecipazione al festival in una balera in compagnia di Fabio Caressa. Il cantante è stato ripreso giocare a carte per poi “svenire” per gioco una volta appreso il suo nome tra la gioia degli anziani intenti a pranzare e ballare. E per finire non poteva di certo mancare sui social la reazione della neo mamma Levante, arrabbiata per aver atteso molto l’arrivo del suo nome. Amadeus infatti ha annunciato il suo come penultimo nome nella lista: “Ma sei pazzo che mi metti penultima nella seconda lista? Mi sta venendo un infarto”. E se Emma da casa lancia qualche idea ai suoi colleghi per affrontare al meglio il temuto Fantasanremo, su Twitter c’è già chi ipotizza in un possibile abbandono da parte di Anna Oxa, non avendo annunciato nulla sui suoi canali social. Cosa accadrà al Festival di Sanremo 2023? Una cosa è certa: con 28 artisti in gara faremo molto tardi.