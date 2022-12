Simon Cowell, il “papà” di X Factor e America’s got Talent, è tornato in video preoccupando non poco i fan. Il produttore è infatti apparso in una clip promozionale per la nuova stagione di Britain’s got Talent invitando il popolo britannico a presentarsi ai casting non appena questi verranno aperti. A suscitare clamore in Rete, però, è stata la sua faccia, a detta di molti ormai irriconoscibile. Il 63enne è apparso decisamente diverso rispetto all’ultima volta in cui il pubblico aveva avuto modo di vederlo in tv. In particolare Cowell sfoggia un sorriso più luminoso, ha un volto più raggiante e diversi lineamenti sono stati ridisegnati. Molto probabile che ciò sia frutto di diversi interventi chirurgici a cui si è sottoposto negli ultimi tempi.

LE REAZIONI DEI FAN – Non sono stati i pochi gli utenti che hanno espresso preoccupazione alla vista del “nuovo” Simon Cowell. Qualcun altro invece non ha resistito alla tentazione di fare battute buttandola sul ridere. C’è chi ha commentato: “Santo cielo, quasi non lo riconoscevo”, e chi ha osservato: “Mi sembra che la sua faccia si stia sciogliendo”. I più irriverenti si sono lanciati in un divertente: “Qualcuno ha dimenticato di disattivare i filtri di Snapchat”. Tutti però hanno concordato nel trovare la faccia del giudice dei talent show piuttosto cambiata.

UNA NUOVA VITA DOPO L’INCIDENTE – Quella di Simon Cowell è una trasformazione non solo estetica, ma che investe anche lo stile di vita del produttore discografico. Nel 2020 infatti si è rotto la schiena a causa di una caduta dalla bici elettrica. Un incidente che, a causa di diverse complicazioni, lo ha costretto a letto per diversi mesi. Da quel momento Cowell ha deciso di ricominciare in un modo nuovo. Ogni settimana trova il tempo per fare lunghe camminate e, a differenza di quanto faceva in passato, non inizia a lavorare prima delle 9 del mattino.

I SUCCESSI DI SIMON COWELL – Tanti i successi creati da Simon Cowell nell’industria dell’intrattenimento. Nel 2001 dà vita insieme a Simon Fuller al format Pop Idol, talent che lancia la carriera di numerosi artisti come Will Young e Kelly Clarkson, la quale prende parte ad American Idol, versione americana del programma. Parallalemante Cowell fonda la sua etichetta discografica, la Syco Records, con cui mette sotto contratto star del calibro di Leona Lewis, One Direction e Little Mix, tutti partecipanti di X Factor, talent da lui ideato nel 2004.