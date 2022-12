Natale è alle porte e in tanti si apprestano a preparare l’albero di Natale. C’è chi predilige le decorazioni classiche e chi, come Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip, decide di usare una pallina di Natale un po’ particolare: a forma di carta di credito. Che la moglie di Paolo Bonolis ami il lusso non è una novità, visti i suoi numerosi post sul suo profilo Instagram che fanno spesso discutere, ma a sorprendere il popolo del web questa volta è stata proprio la singolare decorazione regalata alla sua estetista. In un video pubblicato sui social dall’amica, viene inquadrata la pallina in questione, con Sonia sullo sfondo, la quale divertita dice: “Oddio ragazze ma questa pallina? Rappresenta appieno lei, non poteva che essere la sua ma è pazzesca“. Conferma che arriva dalla stessa Bruganelli: “Eh si, mi rappresenta appieno e te l’ho voluta portare”, afferma ridendo.

Un regalo bizzarro che però ha fatto felice la ragazza, la quale ci tiene ad aggiungere: “E’ una pallina pazzesca! Io le ho detto che se si dovesse pentire, visto che è stata comprata in America, sono anche disposta a restituirla, perché mi rendo conto che è super speciale” ma subito la moglie di Bonolis la rassicura dicendole: “No, è tua. Un augurio”. Un gesto davvero speciale se non fosse che l’estetista aggiunge in sovrimpressione nel video una scritta: “Calcolate che poi l’ha rotta”.