Ha fatto scalpore e lasciato un po’ di amarezza in molti appassionati di automobilismo la notizia di un grosso incidente avvenuto tra due Lamborghini. Ad avere la peggio una delle più famose auto nel mondo, una rara Aventador di colore rosa dal valore di 400mila euro, che è stata avvolta nel giro di pochi minuti dalle fiamme. Uno schianto, quello avvenuto sull’autostrada di Long Island, negli Stati Uniti, che non è di certo passato inosservato dato che ha visto coinvolta anche un’altra auto della Casa di Sant’Agata.

A darne la notizia è Bryan Salamone, famoso collezionista americano, che ha pubblicato la scena del sinistro sulla sua pagina social. Nel video si vede la Aventador SVJ rosa che viene avvolta dalle fiamme e successivamente distrutta completamente. I vigili del fuoco non hanno potuto fare molto una volta giunti sul luogo dell’incidente, dal momento che in pochi minuti l’auto è stata ridotta a un mucchio di cenere. Non è ancora chiaro come sia avvenuto l’incidente, la cosa certa è che un uomo è riuscito a tirar fuori dall’abitacolo Salomone giusto in tempo prima che le fiamme si impossessassero dell’auto. Un gesto che gli stessi gestori della pagina Instagram dell’uomo hanno voluto condividere: “È stato estratto dall’auto in fiamme da un uomo di nome Mike che gli ha salvato la vita. Grazie a lui ha un’altra possibilità di vivere. Mike gli ha salvato la vita e James ha fatto pressione sulle ferite”. Con l’arrivo dei paramedici, infatti, Bryan è stato trasportato in elisoccorso allo Stony Brook University Hospital dove gli sono state medicate ferite e ustioni di vario tipo.

Solo poco tempo fa, sul profilo Instagram @teamsalamone, il collezionista aveva pubblicato fiero e orgoglioso la foto dell’auto appena acquistata commentando: “Non riesco a descrivere la gioia di questa esperienza. Sono così felice”. Una felicità durata pochi mesi e che ora è andata letteralmente in fumo.