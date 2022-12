I fan di Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbero tirare un sospiro di sollievo. No, non si parla di un loro riavvicinamento sentimentale bensì di un possibile punto di incontro, forse un accordo in vista della separazione ufficiale. Un colpo di scena non indifferente, se si pensa alle vicissitudini degli ultimi mesi: dai presunti Rolex rubati alle scarpette, e poi i gioielli, le nuove case, i nuovi partner e un gran parlare tra le pagine di cronaca rosa. Adesso qualcosa potrebbe essere mutato, dopo il cambio di avvocato da parte del Pupone, che non è più assistito da Annamaria Bernardini De Pace bensì da Antonio Conte. Ma cosa sta accadendo precisamente in queste ultime ore? Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, qualche giorno fa Totti avrebbe detto: “Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto”. Queste parole sarebbero state pronunciate dall’ex numero 10 giallorosso appena qualche giorno fa, precisamente il 21 novembre scorso negli spogliatoi dell’ASD Atletico 2000 di Centocelle (Roma), al termine di una partita tra la Roma e la Totti Weese, squadra di calcio a 8 dove gioca il Pupone. Proprio lui avrebbe dunque l’intenzione di trovare un’intesa con Ilary Blasi, sua moglie per quasi 20 anni, nonché madre dei figli nati dal loro amore: Cristian, Chanel e Isabel. Tutto questo in attesa della prima udienza per la separazione, che dovrebbe avere luogo nel mese di febbraio 2023.

Sono giorni cruciali, dunque. Non solo per il presunto accordo, ma anche perché la conduttrice dell’Isola dei Famosi è stata paparazzata con un uomo. Dopo mesi di voci, pettegolezzi e nomi, adesso Ilary ha voltato pagina tra le braccia dell’imprenditore tedesco Bastian. I due sono stati intercettati da Chi Magazine a Zurigo, in Svizzera, nel lussuoso hotel Dolder Grand vista lago, con annesso rilassante centro benessere. Lì avrebbero trascorso un lungo weekend, dal venerdì alla domenica. Questa nuova situazione sentimentale della conduttrice potrebbe magari giovare a rasserenare il clima con Totti, il quale già da diverso tempo ha invece una relazione con Noemi Bocchi, con la quale presto potrebbe andare a convivere a Vigna Clara, zona Nord della Capitale. La loro storia ha suscitato scalpore da subito. Ovvero da quando il nome della 34enne serpeggiava tra le pagine di gossip. Dopo lunghi silenzi, i due sono usciti allo scoperto fino alla prima “foto ufficiale”, risalente allo scorso ottobre. Adesso che sia Ilary che Francesco sono sereni con i loro nuovi partner accanto, si troverà veramente l’accordo? “Sembra che i rispettivi avvocati, Alessandro Simeone per lei e Antonio Conte per lui, stiano trattando per trovare una soluzione pacifica, che scongiuri l’aspra separazione giudiziale”, scrive il Corriere. Che le parole del Pupone siano una conferma? Non ci resta che attendere nuovi sviluppi.