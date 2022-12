Donna D’Errico è su Onlyfans. E a 54 anni nelle foto su Instagram stracciava già, in materia di forma fisica, le colleghe trentenni. La notizia che sta facendo impazzire i social statunitensi sarebbe anche già finita qui. Ci limitiamo però ad aggiungere alcuni dettagli. Intanto la Donna Marco, co-protagonista di Baywatch in costume arancione assieme alla collega Pamela Anderson, ha vissuto, appunto in costume da bagno per quattro stagioni. Questo avvalorerebbe la tesi che i social in fondo non hanno aggiunto granchè. Instagram, ad esempio, che D’Errico usa molto spesso, ha quel milioncino abbondante di followers che le consente comunque di prolungare la vetrina di popolarità raggiunta oramai più di venticinque anni fa.

E qui infatti tra traversie casalinghe e problemi di salute dei propri cari eccola in lingerie mozzafiato senza ritocchi Photoshop nientemeno che classe 1968. Per Donna, appunto, il tempo dei salvataggi sulle spiagge della California pare non essere passato. Seconda questione e poi voltiamo pagina. D’Errico è su Onlyfans in una maniera piuttosto interessante. Proprio nell’ultimo post datato qualche giorno fa specifica che lei sul suo profilo risponde personalmente a tutti e non fa come tante, troppe, altre colleghe, che riservano chat ed emoticon verso i propri “clienti” attraverso l’aiuto di segretarie e segretari (già, anche questo è possibile). Insomma la bagnina di Baywatch ha abbattuto i “sei gradi di separazione” e almeno virtualmente potrà salvarvi dall’alta marea della noia quotidiana con un click.