Non è passato inosservato agli occhi degli spettatori il comportamento assunto dal bel gieffino Antonino Spinalbese, famoso soprattutto per i vari flirt avuti all’interno della casa più spiata d’Italia. Ciò che ha suscitato polemica è stato il fatto che il ragazzo, durante la puntata andata in onda il 28 settembre non sia riuscito a gestire una questione delicata, quella che lo vede coinvolto in un triangolo amoroso tra la venezuelana Oriana Marzoli e l’ereditiera Ginevra Lamborghini.

A commentare l’accaduto non sono stati solamente i numerosi fan del programma ma anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. Tra questi, chi ha speso parole più critiche è stata l’ex insegnante di canto all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, Anna Pettinelli. Dopo aver seguito, anche lei, il blocco tra Antonino, Oriana e Ginevra, la speaker radiofonica ha commentato con un tweet così: “Incredibile come Antonino sia così conteso. Non c’è nulla da fare, alle donne mancano gli strumenti per riconoscere un narcisista patologico“.

Parole pesanti quelle rivolte all’ex di Belen Rodriguez. Ma a pensare che Antonino sia un “narcisista patologico” non è solo la Pettinelli ma anche un’ex gieffina, Cristina Quaranta. La donna, molto amica di Antonino all’interno della casa pare ora avergli voltato le spalle commentando il tweet con una serie di emoticon di applausi. La Quaranta non si è solo limitata a rispondere al tweet di Anna, ma ne ha fatto uno tutto suo commentando anche lei quanto accaduto in puntata: “Gli uomini usano e poi scaricano….Ma noi donne passiamo sempre per delle pu**ane!…..senza parole“.

Si può dire che non sia stata una puntata facile quella di lunedì per l’hair stylist che fa impazzire le donne. Ricordiamo infatti come lo stesso Alfonso Signorini abbia prontamente commentato, durante la messa in onda, quanto accaduto: “Adesso capisco Belen, Belen sei tutti noi”. E vedendo Oriana star male ha poi aggiunto: “Sei tormentato per tua figlia ma di notte sotto al piumone hai le idee chiarissime”.