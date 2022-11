Massimiliano Buzzanca, il figlio del celebre attore Lando Buzzanca, è tornato a parlare delle condizioni di salute del padre, annunciando che la prossima settimana sarà dimesso dell’ospedale romano dove era stato ricoverato in seguito ad una caduta dalla sedia a rotelle. “All’inizio della prossima settimana, papà lascerà il policlinico Gemelli di Roma, dove è attualmente ricoverato dopo la caduta e la rottura del femore, per essere trasferito in un centro specializzato di riabilitazione motoria”, ha spiegato all’Adnkronos.

Ma come sta Lando Buzzanca? “Le sue condizioni, ovviamente, non sono floride ma nessun allarme: resta stazionario, mangia, dorme, si sveglia, si lamenta… – ha detto il figlio Massimiliano -. Purtroppo, a livello cognitivo, con la testa non ci sta più da un bel po’ di tempo e lì c’è ben poco da fare”. Ma, ha aggiunto ancora il figlio di Lando Buzzanca, “speriamo di riuscire a far passare al suo fisico lo shock subìto per la caduta. Vedremo poi se ci saranno anche le condizioni per riportarlo a casa e coccolarcelo in famiglia”.