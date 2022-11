Sono ore di apprensione per le condizioni di salute di Giovanni Pezzoli, batterista e cofondatore degli Stadio assieme a Gaetano Curreri. È la pagina Facebook “Giovanni Pezzoli Friends” a dare la notizia della gravità della situazione: “Giovanni non sta bene. Vi chiediamo di avere pazienza e pensare a Gio con tutta la positività possibile. Sono momenti difficili”. E ancora, in un altro post, gli auguri di pronta guarigione all’artista: “Amato Gio, raccogli tutte le forze che sicuramente troverai nel tuo essere battagliero di natura, fossero anche solo un desiderio o una fantasia, sarebbero comunque sufficienti a ridarti il tuo inconfondibile sorriso. Accogli il nostro affetto e trasformalo in quell’energia che ti sei sempre portato addosso come un abito della festa. Noi siamo qui che ti aspettiamo…”. Tantissimi i messaggi di vicinanza e sostegno da parte dei fan.