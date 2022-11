Albano Carrisi ancora una volta al centro del gossip. Questa volta non per cronache legate all’ex moglie Romina Power o all’attuale compagna Loredana Lecciso, tutta colpa di un pettegolezzo che sta spopolando sui giornali scandalistici spagnoli. Un’avvocatessa, Patricia Donoso, ha raccontato di aver avuto una relazione clandestina con il cantante di Cellino San Marco durata ben tre anni.

Albano è intervenuto nel programma “Salvame Deluxe“, in onda su TeleCinco, per confrontarsi con la donna e smentire in maniera categoria l’esistenza di una relazione. Il cantante ha negato anche di conoscerla, pur essendoci una foto che li ritraeva insieme in aeroporto: “Se lui lo dice, sarà perché è così ed ha ragione. Il signore che ha il dono della voce potente e canta in playback. Meraviglioso, no?“, ha risposto Patricia in collegamento con tono piccato. Suscitando l’immediata reazione di Albano: “Questa donna ha detto che non ho cantato live? Donna, questo è il secondo errore che hai fatto stanotte. Vediamo quanti ancora ne fai”.

“Tu credi, seriamente, che ho paura di te?“, ha aggiunto la Donoso ribadendo la sua versione: “Tutto quello che ho detto è la verità e verrà dimostrato poco a poco. Io ti dico che lo conosco, per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che dica. Ci siamo telefonati, ho cercato la sua querela, la sua denuncia, ma non l’ha fatta. Non capisco perché non l’ha depositata. Io continuo a parlare molto bene di lui, Albano è meraviglioso, non ho mai parlato male di lui“. Una querela che arriverà presto, assicura il cantante: “Le regalerò una denuncia, dato che la sta chiedendo”, stuzzicato subito dopo dal conduttore Vazquez “Diceva che eri un amante eccellente”.

Una conoscenza nata allo stadio San Siro, dove però l’artista di Cellino San Marco dice di esserci stato in una sola occasione e senza Patricia: “Io non ho detto niente di male. Se devi negarlo, negalo. Non gli conviene ammetterlo”, ha insistito la donna. “Hai detto solo una bugia. Se una bugia è una cosa molto buona, evviva le bugie”, ha concluso Albano. “Non so chi sia, non so che faccia abbia, o meglio l’ho vista la sua faccia per la prima volta quando ho fatto la trasmissione su Telecinco. La signora ha fatto una figuraccia che è da vergognarsi. C’è gente che ha voglia di apparire, è l’unica giustificazione che io posso trovare. Tra l’altro la signora doveva venire in trasmissione a Madrid, ma non s’è vista. Ha fatto una diretta in collegamento da non so dove, mi pare da Los Angeles. La signora è una mentirosa, come dicono in Spagna. Gli avvocati non dovrebbero avere un’etica? La signora vuole cercare di lavorare di più e cavalcare l’onda”, ha aggiunto Carrisi in un’intervista al sito Fanpage.