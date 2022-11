Il caso Memo Remigi, dal punto di vista di Maurizio Costanzo, “meriterebbe” una svolta. Lo ha spiegato durante una puntata di Facciamo finta che, il programma che conduce con Carlotta Quadri su R101. Ospite Laura Freddi, che è anche un ‘affetto stabile’ di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e dalla quale Remigi è stato allontanato dopo aver palpato in diretta il fondoschiena di Jessica Morlacchi. Costanzo ha chiesto a Freddi se avesse notizie di Remigi. “Non lo so, io in realtà sono entrata nel cast da quest’anno, avevo appena iniziato a conoscerlo e non lo so come sta. Io spero solo che comunque tra i due si possa chiarire, sono un po’ dispiaciuti da entrambe le parti”, le parole della showgirl. Il commento del giornalista: “Mi spiace perché Remigi ha 84 anni, ha scritto ‘E sapessi come è strano essere innamorati a Milano’, ha 84 anni e penso alle malinconie che gli sono venute, quindi se la Bortone ha un briciolo di umanità lo richiami, gli dica qualcosa”. Diretta la replica di Freddi: “Io non so, credo che la decisione sia stata dell’azienda RAI. Serena è una donna in gamba e lei saprà come muoversi in questa situazione, del resto è la conduttrice del programma, è una donna molto intelligente“.