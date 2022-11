“Jennifer Lopez mi ha incastrato facendomi fare da esca”. L’attore Ralph Fiennes ci ha scherzato su, ma non sembra che la cosa gli abbia fatto molto piacere. Durante una puntata di Watch What Happens Live! con Andy Cohen, una coppia di fan ha chiesto all’attore come ha reagito quando ha saputo che Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme. Il 59enne Fiennes ha risposto rivelando un dettaglio che risale a quasi 20 anni fa. E cioè quando venne usato come “esca di relazione” (“I was set up” ndr) tra Affleck e la Lopez che ancora non erano insieme e non volevano che la loro relazione diventasse pubblica. Fiennes si trovava sul set di Un matrimonio a cinque stelle quando iniziarono a circolare voci sulla storia d’amore di Lopez con Affleck.

Fiennes e Lopez erano amanti sullo schermo nella finzione, ma a quanto pare sembra che lei avesse pianificato di poterlo usare come falsa pedina nel suo rapporto turbolento con la stampa. A quel punto sono bastate alcune foto ben angolate e la trappola è scattata. I due attori, infatti, in una pausa dal set, si erano ritrovati assieme ai loro due agenti a cena nel lussuoso Cipriani di Soho a New York. “Abbiamo fatto una bella cena distesa e loquace, poi io sono andato alla mia macchina, mi pare per tornare a casa”, ha spiegato Fiennes. “Mi sono girato e le ho dato un bacio sulla guancia. Un paparazzo ci ha fotografati proprio mentre le ho dato il casto bacio della buonanotte, ma le foto erano così volontariamente angolate come se lei se ne andasse e io la seguissi”. A quel punto Fiennes ha affermato: “Mi ha incastrato con l’inganno, sul serio”. Risate con il conduttore, ma anche una punta di fastidio per la celebre star in questi giorni nelle sale italiane con The Menu.