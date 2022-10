“C’è un limite a tutto e questa volta si è oltrepassato“. È una Loredana Lecciso categorica quella che per la prima volta commenta la diffida inviata a Domenica In da Romina Power. L’antefatto è questo: qualche settimana fa la Lecciso è stata ospite di Mara Venier che aveva previsto una lunga intervista tra carriera e privato e ovviamente tutti si aspettavano non solo qualche dettaglio in più sulla storia con Al Bano (c’è chi dice che il matrimonio questa volta sia vicino) ma anche qualche domanda sul rapporto, che definire burrascoso è un eufemismo, con Romina Power.

A pochi minuti dall’inizio dell’intervista, ecco però il colpo di scena: “Non nominiamo perché ci querelano. Non dobbiamo nominare niente, non si nomina per adesso… poi vediamo”, disse in diretta la Venier tra sarcasmo e imbarazzo. “Preferisco non nominare Romina, siamo state diffidate da fare il suo nome. Tranquilla Romina, e tanti auguri che è il tuo compleanno cara”, chiosò la conduttrice non senza nascondere una punta di fastidio. La Power non voleva che il suo nome venisse fatto ma ha ottenuto l’effetto opposto perché sui social si scatenarono commenti di ogni tipo. “Sono rimasta di sasso quando Mara mi ha detto così”, commenta adesso la Lecciso in un’intervista al settimanale Di Più. Poi ha aggiunto: “Si poteva evitare. Anche perché la signora non era stata assolutamente contemplata nel pensiero degli autori di Domenica In”. Ed è sempre il settimanale ad esplicitare le presunte richieste fatte dalla Power: non voleva essere nominata, né doveva essere menzionata la sua storia con Al Bano e neppure la tournée autunnale con il cantante. La richiesta è stata rispettata ma l’astio tra le due “nemiche amatissime” resta.