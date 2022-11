Calci a un gatto, come fosse un pallone. Poi il video pubblicato sui social con la scritta “pallonetto”. La violenza è stata denunciata dall’Enpa (Ente nazionale protezione animali) dopo la segnalazione della sezione di Frosinone, tramite l’avvocato Enpa Claudia Ricci. A compiere l’atto “assurdo”, scrivono dall’Enpa, è stato un ragazzo di Cassino.

“Fa orrore vedere come ci si diverta a maltrattare degli animali – afferma Carla Rocchi, presidente dell’Enpa – un gatto usato come una palla, preso a calci con forza e cattiveria. Sono immagini che danno i brividi non solo per l’inaccettabile violenza ma anche per il degrado che rappresentano: giovani che invece di vergognarsi di un gesto tanto ignobile se ne vantano e lo condividono con orgoglio sui propri profili social. Tante volte abbiamo sottolineato il legame tra la violenza sugli animali e quelle sulle persone. È ora di punire severamente chi compie questi reati. Noi continueremo a denunciare perché queste persone devono rispondere di fronte alla legge!”