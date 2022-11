Chi l’ha detto che dopo una certa età si debbano tirare i remi in barca quando si parla di interesse e curiosità verso la sessualità? Di certo non sentiremo mai queste parole uscire dalla bocca di Amedeo Goria, che a 68 anni ammette candidamente di avere un motto: “Più sesso per tutti!”. Non solo, perché il conduttore e giornalista ha svelato di ricevere la corte anche di alcuni uomini e di essere incuriosito da persone transessuali.

PASSIONE SENZA ETÁ – Intervistato da Nuovo Amedeo Goria lancia un appello a tutti i propri coetanei: “Coltivate le frequentazioni femminili. Il mio motto è: ‘Più sesso per tutti!’. Fa stare bene e mantiene giovani. Ed è il mio unico vizio”. Alla rivista di gossip l’ex marito di Maria Teresa Ruta confida anche i segreti che, secondo lui, mantengono viva la passione in una relazione. Romantiche cenette a lume di candela? Gite fuori porta per godere della reciproca compagnia lontani dallo stress quotidiano? Niente affatto. “Aprendo la coppia, magari andando in vacanza con altre coppie. Il termine scambismo non mi piace, preferisco parlare di trasgressione” ammette questo inguaribile dongiovanni, che potrebbe benissimo farsi portavoce di una qualche campagna a sostegno dell’attività sotto le lenzuola anche in terza età: “L’astinenza fa malissimo. L’attività sessuale favorisce il sistema cardiovascolare, respiratorio e immunitario. Finché c’è testosterone, c’è buonumore”, fa sapere. “Bisogna vivere il sesso con naturalezza. Quando si è stanchi ci si riposa. Penso spesso a quanto mi resta da vivere e non esito a sparare le ultime cartucce”.

LE CONQUISTE DI AMEDEO GORIA – Nei mesi scorsi si è parlato di Amedeo Goria per la relazione con la giovane Vera Miales. La storia è giunta al capolinea ma il giornalista non esclude di riallacciare i rapporti in futuro. Intanto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non sta di certo in un angolo a disperarsi. A tenergli alto l’umore e a solleticare la sua fantasia ci pensa il parterre delle conquiste, nelle quali rientrerebbero anche alcuni corteggiatori maschili che però, al momento, non incontrerebbero i gusti di Goria: “Ultimamente ci sono anche quattro uomini che continuano a scrivermi. No, non sono attratto dai maschi. Tuttavia sono incuriosito dalle persone transessuali, come Eva Robin’s. Ne ho anche conosciute un paio”.

LA REAZIONE DELLA FIGLIA GUENDA – Come reagisce la famiglia davanti a un Amedeo ancora così esplosivo? La figlia Guenda vorrebbe farlo interdire, anche perché – tra le altre cose – Goria sarebbe solito mettere mano al portafogli per acquistare costose opere d’arte: “Lei è molto preoccupata per me e vuole impedirmi di sperperare tutti i soldi” confessa. Al primo posto però resta sempre la passione per le donne: “Se camminando per strada vedo una bella ragazza, mi viene spontaneo guardarla con desiderio. Sarei ipocrita se negassi una cosa del genere”.