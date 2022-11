“Sorrido e mi diverto con mio nipote Nicola”, si legge ancora nella biografia del suo profilo TikTok. E in tanti si divertivano con lei, ma adesso, purtroppo, non sarà più possibile. È morta nonna Giovanna, la 91enne diventata una star di TikTok grazie al nipote con cui amava pubblicare filmati che riscuotevano anche un grande successo. La signora – ha scritto su Instagram il nipote – era malata da tempo e non è morta carbonizzata, come si era appreso inizialmente, oggi 24 novembre: “Giovanna Capobianco è caduta dentro il caminetto acceso nel salotto della sua casa a Navacchio di Cascina (Pisa). Probabilmente in quel momento – la serata di ieri 23 novembre – l’anziana donna era sola in casa. A ritrovarla, avvolta nelle fiamme, è stata la figlia una volta tornata nell’abitazione. Inutili i tentativi di soccorso del 118, ormai era troppo tardi”. Questa versione, dunque, non corrisponde al vero. Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il pubblico ministero di turno, Aldo Mantovani, ha disposto l’autopsia (sebbene non vi sia alcun mistero apparente).

Giovanna Capobianco, originaria di Sora (Frosinone), grazie al nipote Nicola Pazzi, attore 27enne con l’Accademia del comico a Milano alle spalle, era diventata un fenomeno di TikTok. I suoi siparietti avevano conquistato i fan, gli stessi che adesso affollano il suo ultimo video pubblicato appena due giorni fa, il 22 novembre scorso. Tanti i commenti addolorati: “Mi viene da piangere, riposa in pace”, “A vedere ora questo video… RIP”, “Ditemi che non è vero! Poverina nonnina. Riposa in pace” e ancora: “Mi dispiace immensamente, era la nonna di TikTok”. Nel 2019, intervistata dal Messaggero, aveva parlato dei social e dell’utilizzo che ne faceva: “Ogni video mi ringiovanisce di una settimana, ho ancora troppi anni da vivere. Basta che mio nipote è contento, mi accontento anche io”, aveva raccontato nonna Giovanna, che ormai viveva da anni in Toscana insieme ai suoi amati animali: cani, conigli, gatti e pulcini. “Per la strada mi riconoscono. Ci si diverte così, più si va avanti e meglio è, io devo superare i 100 anni. Lo spirito c’è ancora”, aveva raccontato la signora. Purtroppo, invece, il destino è stato fatale. Adesso rimangono i video e l’affetto dei follower, che si stringono attorno al dolore dei familiari, in particolare di quel nipote che tanto l’aveva amata, Nicola. Proprio lui, nella tarda mattinata di oggi, ha scritto un lungo post su Instagram ricordando la nonna e soprattutto facendo chiarezza sulla sua morte.

Ecco il suo messaggio, che riportiamo per intero: “Buongiorno a tutti. Come avrete letto da pagine e giornali, nonna purtroppo ieri sera, se n’è andata. Avrei voluto iniziare il post con leggerezza, qualità con cui nonna ha sempre vissuto, ma mi trovo costretto a precisare LE CA*ATE scritte dai giornali: Nonna NON È MORTA CARBONIZZATA cadendo nel camino! Nonna non stava bene da un po’, stava lentamente regredendo sempre di più, nonostante facessimo sempre vedere il contrario, perché volevamo trasmettervi tranquillità, affetto, familiarità, ironia, e leggerezza. Negli ultimi giorni, era peggiorata, e se ne è andata a causa di un malore fatale, ma con serenità, seduta vicino al suo amato caminetto, ma non ci è finita dentro. Per un click in più, per un po’ di visibilità in più, i giornalisti hanno la licenza di scrivere quello che vogliono. Ma non sarà un articolo di giornale a infangare la memoria di una persona, i suoi trascorsi, le risate che mi ha, e vi ha regalato, anche quando non era nelle migliori condizioni per farlo. Quello che vi chiedo, è di non essere tristi, di non essere disperati, di non guardare al futuro con angoscia. Nonna, non avrebbe voluto questo. Nonna, vorrebbe che voi continuiate a ridere di tutte le cazzate che diceva, e che dicevamo insieme. Vorrebbe che voi, viveste come lei vi ha insegnato: Mangiando, bevendo, e mandando tutti a quel paese! Vi ringrazio, davvero, di cuore, per ogni messaggio di affetto. Ci sarà il tempo per parlare, il tempo per rispondervi, il tempo per ricominciare. Per chi volesse venire a salutarla, domani alle ORE 15, alla Chiesa di VISIGNANO, nel comune di CASCINA, in provincia di PISA, ci sarà il funerale. Mi raccomando, non venite con le lacrime agli occhi, perché sennò nonna vi tira il malocchio, come sempre. Nicola”.