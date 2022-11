“No shave babe”, ovvero la ragazza che non si depila. Questa è la scritta che appare sul profilo Instagram di Cherry The Mistress, nome d’arte scelto da una ventenne americana che non cura la sua peluria e ora è diventata una vera e propria star su OnlyFans. Tanto che ha lasciato il suo lavoro di barista per fare la creator a tempo pieno sulla celebre piattaforma digitale. A differenza delle sue colleghe, depilate e profumate, Cherry offre contenuti più selvatici ai suoi fan: non si rasa mai e ostenta ciuffi neri che spuntano dalle ascelle. Il deodorante? Per lei è uno sconosciuto. Ma spopola lo stesso. Anzi: è richiestissima. Inoltre si fa vedere in tutta la sua opulenza, tatuata, spettinata, con piercing al naso e all’ombelico.

Questo suo aspetto rustico evidentemente piace molto ai follower. Non si spiegherebbero altrimenti i guadagni da 30 mila dollari al mese che lei stessa dichiara di ottenere. Il suo successo è incredibile. Ha decine di migliaia di follower che la adorano pur non curando l’aspetto della peluria e altri dettagli. “Ho lasciato il mio lavoro per realizzare contenuti erotici a tempo pieno e adesso guadagno uno stipendio con cifre a tre zeri”, rivela. Qual è la sua storia? Non è certo una fan dell’attivista Giorgia Soleri, l’influencer che non pratica la depilazione ascellare per sensibilizzare sulla libertà delle donne di non sottostare a stereotipi femminili.

Cherry è una ragazza che all’inizio della pandemia faticava ad arrivare alla fine del mese con il suo lavoro di barista. “Ho sentito parlare di OnlyFans durante la pandemia – racconta – avevo appena iniziato ad andare al college e a vivere da sola”. Un’esistenza dura per lei, fra studio e lavoro: “Lavoravo in un bar e ed era davvero difficile avere abbastanza soldi per pagare tutte le bollette e vivere comodamente, quindi ho aperto il mio account”. La svolta come creator di OnlyFans è arrivata dopo soli due mesi. Dopo altri quattro mesi aveva raggiunto un guadagno pari al suo stipendio da barista. Ora, trascorsi due anni, ha un seguito di decine di migliaia di utenti. In gran parte la adorano ma ci sono anche quelli che la insultano: “Sei disgustosa”, le dicono.

Ma lei, forte delle cifre a tre zeri che dichiara di ottenere, sorvola sia sugli insulti sia sui contenuti troppo hot che pubblica. “Sto costantemente costruendo e ricostruendo il mio seguito sulle piattaforme social perché purtroppo vengo sospesa per contenuti considerati troppo espliciti o anche a causa di follower che mi segnalano perché pelosa”. In un’intervista esclusiva al Daily Mail Australia, la villosa star di OnlyFans descrive le richieste più strane che riceve dai fan. “Ho ricevuto una moltitudine di richieste di video personalizzati, ma non so considerarli insoliti”. Tra le richieste più anomale? Persone che le chiedono di sedersi sulle torte, umiliare gli uomini per le dimensioni del loro pene e fingere di essere la mamma di qualcuno.

E gli studi? Perché lasciarli? “Erano solo una perdita di tempo – spiega – stavo studiando scienze psicologiche per diventare sessuologa e mi ci sarebbero voluti più di dieci anni per guadagnare quanto guadagno ora”. Sui social sono in molti ad accusarla di non essere igienica e a sommergerla di insulti. “Ho ricevuto qualsiasi tipo di commento di odio che si possa immaginare”, si sfoga amareggiata. “Ma non solo – prosegue – mi è stato detto che sono disgustosa, che non ho igiene personale, che ho bisogno di radermi e depilarmi il corpo e che non troverò mai un ragazzo, il che è divertente perché ne ho uno”. Charry ora ride di questi commenti: “Sono finalmente felice e la loro cattiveria non mi riguarda”.