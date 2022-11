Cosa hanno in comune Martina Maccari, Sarah Felberbaum, Jessica Melena, Oriana Sabatini e Zoe Cristofoli? Sono tutte delle Wags, vale a dire wives and girlfriends. Ovvero mogli e fidanzate di sportivi famosi, in particolare calciatori, allenatori, dirigenti sportivi. Con i Mondiali di Calcio appena iniziati, ecco che si torna a parlare di loro, ma certamente non di quelle italiane dal momento che l’Italia non si è qualificata. A colpire, quest’anno, sono alcune scelte che le wags hanno dovuto fare. Parliamo prettamente di vestiti, rispettando un rigoroso dress code. Lo racconta Il Messaggero, che cita note testate britanniche. Pare, infatti, che alle wags inglesi sia stato consigliato di non vestirsi in modo troppo appariscente, tanto che si sono dovute rivolgere agli stylist di fiducia per scegliere con precisione il guardaroba. E dunque ombelico e gambe da coprire, così come le braccia. Schiena e fondoschiena non ne parliamo. Meglio abiti lunghi e magari dei foulard, rigorosamente firmati, per coprire anche il collo. Queste le regole imposte dal Paese ospitante, il Qatar. E ovviamente è vietato incontrare i rispettivi compagni o mariti a ridosso delle partite, onde evitare “distrazioni”. E mentre i giocatori gioiscono (l’Inghilterra ha battuto l’Iran 6-2 durante la partita di ieri 21 novembre) di certo le Wags non se ne stanno a casa a fare l’uncinetto.

Per loro, infatti, un soggiorno di tutto rispetto all’insegna dello sfarzo e del lusso. Si tratta, racconta il Sun, di una lussuosa nave da crociera da 1 miliardo di sterline. Una nave MSC definita dagli stessi proprietari come una “metropoli urbana ultramoderna” con pacchetti di soggiorno che arrivano a costare fino a 6.000 sterline. Gli ospiti? Più di 6.700 e potranno godere di cabine dotate tutte di letto, armadio, bagno e tv. Queste le camere base, fino ad arrivare alla Owner’s Suite di MSC Yacht Club con un ampio balcone, vasca idromassaggio privata, finestre panoramiche, zona pranzo e soggiorno separato. E poi, a bordo, ancora ristoranti, bar, vasche idromassaggio, bar (l’alcool qui è concesso), caffetterie, scale di cristallo, negozi di lusso, scivoli d’acqua, sale giochi, spettacolari giochi di luce, spa, sauna, bagno turco. Evidentemente questa è Doha: divieti e sfarzo che convivono. E non solo durante i mondiali, ovviamente. Come riportato dal Sun, infatti, il dresscode va rispettato in qualsiasi occasione, anche in spiaggia.

Ma attenzione: se la spiaggia è di proprietà di un hotel, è possibile indossare un bikini. Ma se è pubblica, come quella di Katara, allora c’è da fare attenzione. Vale solo per le donne? No. Anche gli uomini, che possono indossare pantaloni più leggeri, sportivi o jeans, devono sempre avere il ginocchio coperto. Queste regole non si applicano presso l’Hamad International Airport di Doha ma non appena fuori, bisognerà invece rispettarle. Come avrà scelto, dunque, di vestirsi Georgina Rodriguez (fidanzata di Cristiano Ronaldo), solo per citare una delle Wags più note ai più? Al momento non si sa. Gli ultimi scatti pubblicati su Instagram, infatti, la ritraggono a Las Vegas. E lì, delle rigide regole sui vestiti, non interessa nulla a nessuno (e menomale!).