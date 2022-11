Fabrizio Corona torna a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex re dei paparazzi è legato da vecchi dissapori al calciatore e alla conduttrice de “L’Isola dei Famosi“, con quest’ultima fu protagonista di uno scontro in diretta tv al “Grande Fratello Vip“. Secondo Corona il Pupone avrebbe tradito l’ex moglie con diecimila donne, una cifra esagerata ma che ha provato a contestualizzare: “Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni. Quanto fa? Lei fino a quando non era famosa e le andava bene…“, ha spiegato nel corso di una sua ospitata a Canale 21, tv locale campana. “Prima di arrivare a Fazio, tutta la carriera, le robe, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli […] le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio. La colpa è di Corona. Non di lui che l’ha tradita, ma di Corona. Io faccio un mestiere, ma per farlo ho bisogno di un mezzo di comunicazione che sono televisione e giornali. Quindi, se tu tradisci tua moglie e io faccio questo mestiere non è colpa mia. Detto questo, a lei andava bene”, ha aggiunto Corona.

L’ex re dei paparazzi ha continuato la sua disamina, come riportato dal sito Biccy, soffermandosi sulla nuova compagna: “Alla fine lui che cosa ha fatto? E questa è una cosa seria. Ha detto ‘va beh, io ti ho tradito, tu mi hai tradito, sistemiamo perché io sono uno che ha bisogno della famiglia e dei figli’. A questo punto lei le ha detto no e lui che ha fatto? L’ha sostituita con una sua fotocopia e esattamente in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei. E lei è finita completamente nel dimenticatoio. Fra tre anni lei non esisterà più, ma lui resterà sempre Francesco Totti”.

La nuova coppia si è intanto concessa la prima uscita ufficiale a Dubai, Totti come ambasciatore della serie A ha partecipato ai Globe Soccer Awards. L’ex capitano della Roma si mostra sereno, sorride mentre lei stringe il suo braccio, indossa un abito lungo nero dalla scollatura importante. Pioggia di flash per la coppia che sfila sul red carpet non rilasciando nessuna dichiarazione sul fronte gossip. Ilary Blasi non resta a guardare, sui social posta le sue immagini da New York tra ristoranti e grattacieli.