Fabrizio Corona non si arrende e le prova tutte pur di cavalcare il gossip del momento: la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Mai occasione fu più ghiotta per l’ex re dei paparazzi. E così, dopo aver annunciato che presto avrebbe rivelato “la verità” (la sua, ovviamente) su una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, il suo account era stato bloccato. Adesso è tornato e, tramite il profilo del figlio Carlos Maria, ha avvertito: “State fo**endo con le persone più sbagliate al mondo”. Poi, furioso: “Mi hanno chiuso il profilo. Nessuna segnalazione, nessuna mail: ancora una volta. È chiarissimo che c’è qualcuno che pensa di potermi mettere a tacere con quattro segnalazioni su un profilo non verificato”. “Non ci riuscirete, mai”, ha assicurato Corona, che poi ha aggiunto: “Vi faccio una promessa, se questo profilo arriva a 300.000 condividerò proprio qui il mio archivio personale. Se mi bloccherete anche qui, lo farò in televisione, quindi non agitatevi troppo“. Il 48enne in seguito ha continuato a scrivere: “Ci sono già tutti i maggiori quotidiani che chiedono materiale da giorni […]. Dal profilo di mio figlio comunicherò commentando fatti italiani e miei commenti sul panorama della comunicazione, della politica. Invece, dal nuovo profilo condividerò le mie foto archivio”. Infine Corona ha concluso: “In altra sede parleremo della libertà d’espressione in questo Paese che si fa dettare regole incomprensibili da quattro imbecilli californiani evasori fiscali. Non rosicate troppo… PERACOTTARI”. Nel momento in cui scriviamo, il profilo non ha raggiunto i 300.000 follower, ma ci si avvicina (222.000). Intanto l’ex marito di Nina Moric avrebbe comunque postato qualcosa. Come riportato dal Mattino, infatti, sempre tramite il profilo del figlio 20enne, Corona ha pubblicato lo stralcio di una telefonata in cui una donna misteriosa direbbe: “Pronto…?”. Quindi lui: “Immagini perché ti chiamo? Ovviamente lo sai, no? Posso dirti una cosa? Il tuo compagno…“. Voce femminile: “Sì, ma non ho voglia proprio di…”. Ecco cosa si sa di questa fantomatica chiamata totalmente decontestualizzata. Certa, invece, la smentita di Cristiano Iovino, il personal trainer e influencer il cui nome era stato affiancato a quello della conduttrice dell’Isola dei Famosi. Si vociferava che lui fosse il suo amante. Ecco il comunicato ufficiale al riguardo: “In merito agli articoli diffusi negli ultimi giorni dagli organi di stampa, il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori dell’informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita, mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende delle quali è del tutto estraneo. Precisa di conoscere la signora Blasi meramente in quanto amica di conoscenti comuni, tra i quali la sua agente Graziella Lopedota”. Lo riporta Fanpage.